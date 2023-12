Politycy z naszego regionu przymierzani do rządu Tuska

Sławomir Nitras, Dariusz Wieczorek, Katarzyna Kotula - według nieoficjalnych informacji ta trójka polityków związanych z naszym regionem miałaby znaleźć się w nowym rządzie Donalda Tuska.



Sławomir Nitras z Platformy Obywatelskiej typowany jest na ministra sportu i turystyki. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych polityków tej partii w Szczecinie. W wielkiej polityce jest od 2005 roku. Od tamtej pory zasiada albo w Sejmie, albo w europarlamencie. Podczas tegorocznych wyborów stał na czele Obywatelskiej Kontroli Wyborów, który miał przypilnować, aby zostały one przeprowadzone w sposób uczciwy.

Dariusz Wieczorek miałby być ministrem nauki i szkolnictwa wyższego. To szef struktur Nowej Lewicy w województwie zachodniopomorskim. W Sejmie zasiada od 2019 roku. Wcześniej był m.in. wiceprezydentem Szczecina i radnym sejmiku województwa zachodniopomorskiego.

Katarzyna Kotula przymierzana jest do roli ministra do spraw równości. W tegorocznych wyborach startowała do Sejmu z okręgu gdańskiego, ale związana jest z naszym regionem. Pochodzi z Gryfina, pełni funkcję wiceprzewodniczącej Nowej Lewicy na Pomorzu Zachodnim.

Do poniedziałku będzie funkcjonował rząd Mateusza Morawieckiego. Został sformowany, bo Prawa i Sprawiedliwość osiągnęło najlepszy wynik w wyborach. Ale to Platforma Obywatelska, Polska 2050 Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe i Nowa Lewica jako antypisowska koalicja mają większość w Sejmie. Morawiecki nie ma szans na uzyskanie wotum zaufania.

Dlatego władzę przejmie rząd stworzony przez Donalda Tuska, przewodniczącego PO. Nowi ministrowie mają zostać przedstawieni we wtorek. ©℗

