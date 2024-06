PUM najbardziej efektywną naukowo uczelnią w Polsce

Badacze PUM wiedzą, jak robić nowoczesną naukę. Fot. Anna Gniazdowska

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jest najbardziej efektywną naukowo polską uczelnią - tak wynika z rankingu szkół wyższych opublikowanego przez portal "Perspektywy". Jednocześnie w klasyfikacji ogólnej ten najlepszy na Pomorzu Zachodnim uniwersytet wypadł gorzej niż w zestawieniach z poprzednich lat.

PUM zajął dziewiętnaste miejsce. Rok temu był dwunasty, dwa lata temu - szesnasty, trzy lata temu - trzynasty. Słabiej oceniono też Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Znalazł się na trzydziestej dziewiątej pozycji, a rok temu był na miejscu trzydziestym szóstym (wcześniej na trzydziestym dziewiątym i trzydziestym pierwszym).

- ZUT dobrze wypadł w zestawieniu, które jest nowością w tegorocznym rankingu, a dotyczy skuteczności pozyskiwania funduszy zewnętrznych - cieszy się Maria Bitel z ZUT. - Znaczna ilość grantów uzyskanych w obszarze badania i rozwój zapewniła uczelni dobre dwudzieste dziewiąte miejsce. W ogólnopolskiej klasyfikacji kierunków studiów najwyżej oceniono technologię chemiczną oraz mechanikę i budowę maszyn.

Uniwersytet Szczeciński, największa uczelnia w województwie zachodniopomorskim, został sklasyfikowany w przedziale 61-72 (rok wcześniej - 62-70).

- Zostaliśmy wysoko ocenieni w kryterium: potencjał naukowy, co daje nam drugą pozycję wśród uczelni Pomorza Zachodniego - komentuje Agnieszka Lizak, rzecznik prasowy US. - Uniwersytet został doceniony również w kryteriach: warunki kształcenia oraz prestiż.

Politechnika Morska znalazła się w przedziela 73-80 (rok temu było to 71-82).

- Jesteśmy na pierwszym miejscu w Rankingu Kierunków Studiów w grupie kierunków transport - najwyżej ocenione zostały nasze studia: transport, nawigacja i oceanotechnika - zwraca uwagę Weronika Gocłowska, rzecznik prasowy PM.

Jednostki naukowe oceniano według takich kryteriów jak: prestiż, absolwent na rynku pracy, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukowa, publikacje, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie i fundusze.

Kapitalnie wypadł PUM według kryterium efektywności naukowej. Znalazł się na samym szczycie, wyprzedził tak renomowane uczelnie jak Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Jagielloński.

Uniwersytet Warszawski zwyciężył w zestawieniu ogólnym. UJ zajął drugie miejsce, Politechnika Warszawska - trzecie.

Co do uczelni niepublicznych - wygrała Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu znalazła się na trzydziestej szóstej pozycji. Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta S. Wojciechowskiego i Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (ex aequo) zostały najlepszymi publicznymi uczelniami zawodowymi.

Ranking przygotowany został przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” już po raz dwudziesty piąty. ©℗

(as)