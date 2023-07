Politechnika Morska zadowolona z rekrutacji

Prorektor ds. kształcenia dr inż. Agnieszka Deja uważa, że współpraca ze szkołami średnimi przynosi uczelni wymierne korzyści. Fot. Ryszard PAKIESER

Politechnika Morska w Szczecinie ogłosiła, że podczas bieżącej rekrutacji odnotowało o 10 proc. większe zainteresowanie niż rok temu. Limit miejsc zamknęła jednak tylko na informatyce, na wszystkich innych kierunkach prowadzony będzie drugi nabór.

– Przyjęliśmy 920 osób, co daje nam wzrost na poziomie 10 proc. względem roku poprzedniego. Każdy z naszych wydziałów odnotował wzrost, jeśli chodzi o przyjęcie kandydatów – mówiła prorektor ds. kształcenia dr inż. Agnieszka Deja. – Mamy nie tylko kierunki pływające, ale także takie poświęcone gospodarce morskiej. Największą popularnością cieszyły się nawigacja, logistyka oraz informatyka. Coraz częściej młodzi ludzie korzystają z naszej oferty niepływającej. Na kierunku mechatronika oraz inżyniera przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe odnotowaliśmy dwukrotny wzrost zainteresowania. Cieszymy się, że nasze partnerstwo ze szkołami średnimi przynosi wymierne efekty. Partnerstwo z jedną ze szkół pozwoliło nam uzyskać na jeden kierunek 9 kandydatów z jednej klasy.

Panie stanowią ponad 30 proc. kandydatów. Najbardziej sfeminizowane kierunki to logistyka, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, nawigacja. Obcokrajowców jest ok. 30 proc. Podobnie jak w poprzednich latach. Więcej było ich rok temu, gdy na studia zgłosiło się więcej niż zazwyczaj Ukraińców, co miało związek z napadem Rosji na ich ojczyznę. PM podkreśla, że na studia aplikują cudzoziemcy z całego świata, nie tylko z Ukrainy.

W kwestii ewentualnego otwierania nowych kierunków Agnieszka Deja powiedziała:

– Mamy różne pomysły, ale dziś zaczynamy się zastanawiać, czy mnożenie nowych kierunków to na pewno dobre rozwiązanie. Bardziej chcielibyśmy się skupić na działaniach pozwalających naszym studentom w wymiarze modułowym rozszerzać swoje działania, umiejętności. Cały czas modyfikujemy nasze programy nauczania, wprowadzamy nowe moduły, nowe przedmioty, współpracując z pracodawcami. W tym roku większość programów została w tym kontekście zweryfikowana. To pozwala nam nawet na kierunkach, które mają długą tradycję, utrzymać ich atrakcyjność. Tak jest na przykład z kierunkiem transport wysoko ocenionym w rankingu „Perspektywy”

Politechnika Morska uruchamia drugi nabór na wszystkie kierunki oprócz informatyki, gdzie został wyczerpany limit miejsc.

A inne szczecińskie uczelnie? Na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym najbardziej oblegane studia to kierunek lekarski oraz lekarsko‑dentystyczny. Uniwersytet Szczeciński chwali się dużym zainteresowaniem na psychologii, prawie, filologii angielskiej, komunikacji i psychologii w biznesie, zarządzaniu. Hity na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym są następujące: informatyka, architektura, budownictwo, logistyka oraz mechatronika. W Akademii Sztuki najbardziej oblegane były gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna.

Rekrutacja na wielu kierunkach potrwa do końca września. ©℗

(as)