Stocznia i morska uczelnia chcą współpracować. Podpisano list intencyjny

List intencyjny podpisali (od lewej): Marek Opowicz – prezes Stoczni Szczecińskiej „Wulkan” i prof. Wojciech Ślączka – rektor Politechniki Szczecińskiej. W wydarzeniu uczestniczyła też grupa przedstawicieli stoczni i uczelni. Fot. Ryszard PAKIESER

Politechnika Morska w Szczecinie i Stocznia Szczecińska „Wulkan” chcą współpracować, co przypieczętowały listem intencyjnym w tej sprawie. Podpisali go w piątek (21 lipca) w Sali Tradycji morskiej uczelni: prof. Wojciech Ślączka – rektor PS i Marek Opowicz, prezes stoczniowej spółki.

– Mam nadzieję, że ten list intencyjny zmaterializuje się w naszej owocnej współpracy, w szczególności w zakresie realizacji praktyk studentów naszych kierunków technicznych – powiedział profesor Ślączka. – Mam na myśli zarówno studentów Wydziału Nawigacyjnego, jak i Wydziału Mechanicznego, ale też – w obszarach administracji, zarządzania – Wydziału Mechatroniki czy Informatyki. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy przygotowywać projekty naukowo-badawcze, które będą pokazywały nasz profil zainteresowań badawczych, a także będziemy razem zabiegać o projekty, szczególnie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Rektor podkreślił, że najważniejsza w tej współpracy będzie wymiana ekspercka kadr.

– Czyli to, czego zawsze nam brakuje, ale i bardzo nam na tym zależy – żeby być blisko przemysłu i żeby dydaktyka u nas była związana z przemysłem, więc oprócz aspektów naukowych, również chcemy mieć tę współpracę w zakresie kadry wykorzystywanej w procesie dydaktycznym i w procesie kształcenia naszych studentów – dodał.

Prezes Marek Opowicz zaznaczył, że do niedawna Stocznia Szczecińska „Wulkan” była firmą aspirującą do tej nazwy.

– Dzisiaj już mamy daleko posunięty rozwój odbudowy naszej działalności jako przedsiębiorstwa produkcyjnego – mówił. – Władze uczelni podjęły decyzję o tym, że rozwijać będą kierunki kształcenia kadr dla przemysłu, dla logistyki, dla offshore'ów. To wszystko jest w dzisiejszych czasach, można powiedzieć, na fali. My to zauważamy jako producent, na bieżąco kontaktując się z potencjalnymi klientami i śledząc rozwój rynku. W związku z tym z bardzo dużą satysfakcją odnotowuję to, że możemy połączyć nasze wysiłki dla wspólnego dobra, odbudowy czy budowy nowoczesnego przemysłu morskiego w Zachodniopomorskiem.

Prezes Opowicz dodał, że stoczni bardzo brakuje nowych kadr.

– Stocznia Szczecińska „Wulkan”, dzięki wsparciu i realizując politykę właścicielską, a jesteśmy w stu procentach spółką Skarbu Państwa, stara się i osiąga już na tym etapie pewne sukcesy w odbudowie działalności – zaznaczył. – Mamy też szansę, jako przedsiębiorstwo z dużymi aktywami, skonsolidować działalność wielu lokalnych firm. Liczę na to, że dzięki współpracy z Politechniką Morską oraz ze szkołami, którą też rozpoczniemy wkrótce, będziemy mieli szansę na to, żeby przekonać nowych potencjalnych pracowników do nawiązania kontaktu z nami, rozpoczęcia z nami przygody, bo warto.

Prezes Stoczni Szczecińskiej „Wulkan” zapowiedział, że zaraz po wakacjach odbędą się w niej dni otwarte.

– Mam nadzieję, że dzięki nawiązanej współpracy będziemy mieli powód do satysfakcji w nadchodzącym roku akademickim, a dla nas jako przedsiębiorstwa – w nadchodzącym przełomie – podkreślił.

(ek)