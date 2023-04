Europejski sukces profesora Jerzego Samochowca

Fot. PUM

Prof. Jerzy Samochowiec, prorektor do spraw nauki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz kierownik Kliniki Psychiatrii PUM, został członkiem zarządu Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (European Psychiatric Association, EPA). Uczony by członkiem tej organizacji także w kadencji 2014-2019.

Prof. Samochowiec jest także wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego obecnej kadencji, a w poprzedniej piastował funkcję prezesa. Jako specjalista psychiatrii i psychoterapeuta merytorycznie i aktywnie wspiera tę dziedzinę medycyny w kraju i na arenie międzynarodowej.

Był organizatorem 27. Zjazdu Psychiatrów Europejskich (EPA) w Polsce, a także Zjazdów Psychiatrów Polskich. Aktywnie działa w Europejskim Towarzystwie Badań nad Alkoholizmem (European Society for Biological Research on Alcoholism - ESBRA). Szczególnie interesuje się genetyką uzależnień, depresją i zaburzeniami lękowymi, a także ADHD, farmakogenetyką schizofrenii i schizofrenią deficytową. Jako lekarz i badacz zajmuje się także pierwszymi epizodami psychozy, stanami wysokiego ryzyka psychozy i psychobiotą.

Prof. Samochowiec jest promotorem 19 ukończonych prac doktorskich i opiekunem 5 habilitacji. Opublikował przeszło 300 oryginalnych i poglądowych prac w języku polskim, angielskim oraz niemieckim (wskaźnik Hirscha 28). Jest stypendystą Fundacji Alexandra Humboldta na Uniwersytecie w Berlinie, laureatem Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2020 i nagrody „Aktywny w Walce z Depresją". Pełni funkcję redaktora naczelnego „Archives of Psychiatry and Psychotherapy”. Jest członkiem Komitetów Redakcyjnych wydawnictw: „Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry”, „Psychiatria Polska”, „Alkohol i Narkomania”.

Ostatnio PUM poinformował, że prof. Samochowiec oraz prof. Leszek Sagan są inicjatorami spotkania członków nowo utworzonego Międzywydziałowego Centrum Neuronaukowego w Katedrze i Klinice Psychiatrii PUM. Główną ideą Centrum jest stworzenie przestrzeni sprzyjającej naukowcom w wymianie doświadczeń badawczych oraz budowanie interdyscyplinarnych zespołów, mogących realizować nowe projekty w obszarze szeroko pojętej neuronauki klinicznej.

