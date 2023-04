Akademia Sztuki otwiera nowe kierunki studiów

Akademia Sztuki to najmłodsza szczecińska uczelnia. Fot. Dariusz GORAJSKI

Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza otwarcie nowych kierunków studiów. To scenografia i przestrzeń wirtualna, jazz i muzyka rozrywkowa oraz kuratorstwo i realizacja wystaw.

– Mamy pedagogów praktyków, którzy wiedzą dokładnie, jakie kompetencje są potrzebne na przykład przy pracy kuratora wystaw czy scenografa. Stworzyli atrakcyjne programy studiów – przekonuje prorektor ds. artystyczno-naukowych AS dr Mikołaj Iwański. – Łączymy studia teoretyczne z kuratorstwa z realizacją wystaw, co da uczestnikom praktyczne umiejętności. Na scenografii zatrudniamy pedagogów praktykujących w filmie i w teatrze, ale również w produkcjach tv i medialnych. Również jazz jest przygotowany tak, by był najnowocześniejszym jazzowym kierunkiem w kraju.

Uruchomienie nowych kierunków ma być odpowiedzią uczelni na potrzeby rynku pracy i sygnały od kandydatów.

Na scenografii i przestrzeni wirtualnej na pierwszym stopniu studiów studenci poznają zagadnienia współczesnej scenografii i przestrzeni wirtualnej, elementy projektu koncepcyjnego i wykonawczego, style w architekturze oraz sztuce i związane z nimi tradycje wykonawcze. Nauczą się praktycznego zastosowania wiedzy w o technikach i technologii w teatrze, filmie oraz przestrzeni wirtualnej, a także analizowania projektu pod tym kątem wykonawczym.

Co do kuratorstwa i realizacji wystaw, Akademia ogłasza: „Uczymy tworzenia kompleksowych koncepcji wystaw i projektów artystycznych, profesjonalnej realizacji wystaw i projektów artystycznych, prowadzenia badań artystycznych oraz badań nad sztuką i kulturą współczesną, animacji życia kulturalnego, edukacji z wykorzystaniem sztuki”.

Z kolei jazz i muzyka rozrywkowa to kierunek, który ma profil oraz charakter praktyczny. Oznacza to, że studenci, grając koncerty i uczestnicząc w realnych projektach artystycznych, zdobywają również punkty ECTS niezbędne do ukończenia studiów.

W tej chwili Akademia łącznie na pierwszym i drugim stopniu studiów oferuje 19 kierunków.

Między 15 a 19 maja uczelnia zaprasza na Dni Otwarte – we wszystkich trzech siedzibach uczelni będzie można zajrzeć do pracowni, porozmawiać ze studentami i wykładowcami, uczestniczyć w wydarzeniach artystycznych i warsztatach. Szczegółowy plan jest dostępny na stronie: akademiasztuki.eu.

Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia rozpocznie się 11 maja 2023. Akademia otwiera rekrutację najwcześniej ze wszystkich szczecińskich uczelni – w maju. Egzaminy wstępne odbędą się na przełomie czerwca i lipca.

(as)