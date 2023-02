Śródmieście oczami młodych artystów. Rozmowy o Szczecinie i nie tylko

„Idziemy ulicą naszego imienia. Miasto. Sztuka. Rozmowa” to projekt studentów i studentek Pracowni Filmu Społecznego w Akademii Sztuki w Szczecinie. Jego główną część stanowi wystawa prac. Towarzyszą jej również inne wydarzenia, między innymi spacery z przewodnikiem, pokaz filmu, warsztaty.

Projekt odbędzie się w dniach 3-5 lutego w lokalu przy ulicy Jagiellońskiej 93. Jakie jest nasze miasto? Jak się zmienia i co wpływa na jego zmiany? Co w nim doceniamy, a co nam przeszkadza? Co możemy zrobić, żeby wszystkim żyło się w nim lepiej? Te oraz inne pytania zadali sobie studenci Akademii Sztuki, przygotowując wystawę podsumowującą ich półroczny projekt. Będzie na niej można zobaczyć między innymi dokumentację znikających kiosków z gazetami, opowieści o problemach mieszkaniowych, filmową historię mężczyzny zakochanego w kostce bauma i malarską dokumentację zdartych wlepek. Organizatorzy i autorzy prac chcą wspólnie przemyśleć możliwe scenariusze dla naszego miasta. Przez cały weekend lokal zamieni się w przestrzeń spotkań, warsztatów, dyskusji i pokazów filmowych. Kuratorkami wystawy są studentka Akademii Sztuki w Szczecinie Ala Kuczyńska i wykładowczyni Karolina Breguła, a wśród zaproszonych gości znajdą się między innymi: BBrina, Julia Borkowska, CentrumCentrum, Jing Fang Chen, Emilia Dąbrowska, Karolina Gołębiowska, Józef Jakacki, Hania Kluzek, Lizaveta Pitsyk, Marko Saidov, Maja Słówko, Agata Siubijak, Natalia Sara Skorupa, Giovanni Sobachio.

3 lutego wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11 oprowadzaniem po wystawie. Tego dnia odbędzie się również inauguracja konsultacji społecznych oraz warsztaty z tworzenia ławek miejskich. W sobotę 4 lutego organizatorzy zapraszają na sąsiedzkie śniadanie o godzinie 11, potem między innymi na wykład Gerarda Wojakowskiego pt. „Jak rozpoznać faszystowskie symbole i jak na nie reagować”.

W niedzielę 5 lutego będzie można wziąć udział w Miastotece, czyli wspólnym czytaniu książek (godz. 11.30, od 11 zaczyna się śniadanie), a o 15 młodzież może uczestniczyć w warsztatach rysunkowych. Cały program dostępny jest na stronie wydarzenia. Organizatorami są: stowarzyszenie Oswajanie Sztuki, Środek. Śródmiejski Punkt Sąsiedzki oraz Akademia Sztuki w Szczecinie.

(aj)