W gorących rytmach po zdrowie. Taki trening, dla pań [GALERIA]

Trening odbył się w ramach Akademii Kreatywnych Kobiet, a poprowadziła go certyfikowana instruktorka salsation. Fot. Agnieszka SPIRYDOWICZ

Wieczorny trening taneczny salsation w Policach cieszył się dużym zainteresowaniem. Odbywał się na świeżym powietrzu. Nie wymagał umiejętności tanecznych. Wystarczyła dobra energia, otwartość i po prostu chęć poruszania się w gorących rytmach. Był za darmo, przeznaczony dla pań. Kto nie był i żałuje, niech wypatruje kolejnej okazji – jest szansa, że będzie. Miejski Ośrodek Kultury w Policach na pewno o tym poinformuje na swojej stronie internetowej.

– Chodzi o to, żeby spędzić ze sobą czas, w tańcu, radości, troszkę się poruszać – mówiła chwilę przed rozpoczęciem treningu Aleksandra Sarnicka, trenerka tańca oraz promotorka zdrowia. – Bo aktywność fizyczna jest bardzo ważna dla utrzymania nie tylko zdrowia fizycznego, ale też psychicznego. Będziemy się zarażać wzajemnie energią. To pierwsze spotkanie, ale jeżeli będzie taka chęć kobiet, to mam nadzieję, że nie będzie jedyne.

Czym jest salsation?

– To trening taneczny w różnych gorących rytmach, m.in. też salsa – tłumaczy trenerka. – Jest nastawiony na taki ruch, w którym możemy spalić trochę kalorii i się przy tym bawić. To bardzo dobrze robi zdrowiu. Polecam oczywiście dobrze się odżywiać, wysypiać, relaksować i kochać siebie – to jest baza. Do tego taniec i muzyka i mamy komplet.

Same uczestniczki przekonują, że każda kobieta powinna spróbować tej aktywności.

– Zajęcia są fenomenalne, fantastyczne – mówiła pani Izabela w czasie krótkiej przerwy w treningu. – Nikt nic nie narzuca. To jest dla nas, dla kobiet, dla naszego ciała. W czasie, gdy pijemy wodę, każda coś śmiesznego powie, jest taka koleżeńska atmosfera. To są zajęcia, na których się spotykamy i każda z nas przesyła tę dobrą energię a wyrzuca złą. Polecam każdej kobiecie. Taki darmowy trening to okazja, żeby spróbować. Ja chodzę na te zajęcia regularnie, od września, w MOK-u.

Organizator, czyli policki MOK, zapewnił też leżaki, na których uczestniczki treningu mogły się zrelaksować, po prostu pobyć w swoim towarzystwie. ©℗

(sag)