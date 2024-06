Diamenty na scenie. Taniec w Nowogardzkim Domu Kultury

Jedni już w Nowogardzie z Domu Kultury odnoszą sukcesy, inni dopiero zaczynają swoją przygodę na scenie. Ale niezależnie od doświadczenia, wszystkim adeptom taniec daje ogromną radość.

Grupy taneczne Grace I i II (grupy zaawansowania) z Nowogardzkiego Domu Kultury w Nowogardzie zaprezentowały się podczas Gali Tanecznej pod przewodnictwem instruktor NDK Dagmary Błaszczak.

– Nazwa zespołu odnosi się do lekkości, wdzięku, który ja jako instruktor staram się przełożyć na taniec i rozwijać je w stylach tańca: współczesnego, jazzowego oraz gimnastyki. W tej chwili prowadzę dwie grupy, które kryją się pod nazwą Grace I i II. Każda z dziewczynek to nieoszlifowane diamenty. Dostrzegam w nich potencjał, który ma już przełożenie na konkretne sukcesy ogólnopolskie – mówi instruktorka Dagmara Błaszczak. – Dowodem tego jest układ taneczny „Jerycho”, który odnosi sukcesy na ogólnopolskich turniejach tanecznych. W kategorii taniec współczesny zdobyliśmy II miejsce w XI Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Baletowej i Scenicznej w Łebie i dziś pokazujemy go na scenach NDK w Nowogardzie.

Dużą niespodziankę zrobiły również mamy tancerek, tańcząc wcześniej przygotowany układ taneczny, który był bardzo ciepło odebrany przez zgromadzoną publiczność.

Galę poprowadzili Jakub Kazuba i Julia Mąkowska. ©℗

Tekst i fot. Jarosław BZOWY