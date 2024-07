Piknik w podróży do przeszłości [GALERIA]

Kto w niedzielę (14 lipca), wczesnym popołudniem, dotarł w rejon Jasnych Błoni, zapewne odniósł wrażenie, jakby zegary się cofnęły do czasów belle époque. To za sprawą dam i kawalerów w strojach z epoki, którzy prezentowali „aktywności piknikowe, jakim mogli oddawać się dawni mieszkańcy Szczecina". W plenerowej podróży do przeszłości - zatytułowanej „Wilhelmiński Piknik" - wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Metrum".

(an)

Fot. Ryszard PAKIESER