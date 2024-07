Siła, determinacja i dobra zabawa. Najlepsi w przeciąganiu lini

Sławomir Toczek pokazał swoją moc w przeciąganiu samochodu.

Drużyna Morsów Pobierowo nie dała żadnych szans swoim konkurentom. Dzięki sile własnych mięśni i głośnemu dopingowi licznie przybyłej publiczności wygrali. Asystował przy tym humorystycznie i nieco ironicznie Irek Bieleninik, którego doskonale znają wszyscy fani programu „Strong Man – Siłacze. Zawodnicy 4 drużyn „Morsy Pobierowo, Ratownicy WOPR z Pobierowa, »Wagarowicze« i »Hiszpanie« walczyli do ostatniej przeciągniętej liny w XXI Mistrzostwach w Przeciąganiu Liny Nocą w Pobierowie.

Do sportowej rywalizacji wszystkie drużyny zagrzewał oprócz Irka Bieleninika – Sławomir Toczek, który pokazał, że przeciągnięcie terenowego samochodu czy przeniesienie 4 kobiet na specjalnej platformie to nie jest problem. Regułą każdych zawodów było to, że drużyny musiały się składać z dwóch kobiet i dwóch mężczyzn. Było bardzo widowiskowo i emocjonująco.

– Zawody mają tradycję, bo, są organizowane w Pobierowie już 21 raz. Muszę powiedzieć, że jest to nasza tradycja, która daje satysfakcję, promuje przy tym Pobierowo w całej Polsce, może nawet na świecie. Drużna naszych Ratowników z Pobierowa i Morsów bardzo dobrze przygotowywały się do tegorocznej edycji. Dlatego rywalizacja była bardzo emocjonująca. W tym roku zawody uświetnił swoją muzyką znany wokalista z Włoch Francesco Napoili. Zaś jednym z najsłynniejszych siłaczy obok znanego z występów MMA Mariusza Pudzianowskiego ale dziś nieobecnego był Sławomir Toczek, który wprowadzał nas w poszczególne konkurencje razem z Ireneuszem Bieleninikiem. Cieszmy się, że była tak duża frekwencja i wielkie zainteresowanie tegoroczną edycją zawodów – powiedziała Joanna Błachuta pracownik Urzędu Gminy Rewal i odpowiedzialna za przebieg zawodów.

Do walki zagrzewał niezrównany Irek Bieleninik, który ostatecznie ze sceny ogłosił następujące wyniki zawodów: I. miejsce – Klub Morsy Ośmiornica Pobierowo, II. miejsce – Ratownicy z Pobierowa, III. miejsce – Wagarowicze, IV. miejsce – Hiszpanie

Organizatorzy zawodów przygotowali prawdziwy coś ekstra. Po wyczerpujących starciach sportowych na wieczornej scenie pojawiał się legendarny – Francesco Napoili, gwiazda wieczoru. Rozgrzał on publiczność swoimi największymi hitami, takimi jak: „Marina”, „Ciao Italia” czy „Viva la vita”

Tekst i fot. Jarosław BZOWY