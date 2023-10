W ten weekend biegamy w Pobierowie!

Warto się wybrać w sobotę do Pobierowa. Na zdjęciu: ubiegłoroczna edycja Pobierowo Baltic Run. Fot. Krzysztof KACZMAREK

Warto sobie zarezerwować czas i ruszyć w ten weekend nad morze. W sobotę (7 października) biegamy po Pobierowie!

To już druga edycja biegów pod nazwą Pobierowo Baltic Run, zainicjowanych i organizowanych przez grupę społeczną mieszkańców Pobierowa „Pobierowo Biega” oraz Urząd Gminy Rewal.

Dystans do przebiegnięcia to 10 km biegu i 5 km nordic walking. W biegu mogą wziąć udział zarówno amatorzy z całego kraju, jak i profesjonalni biegacze. Organizatorzy spodziewają się około 200 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymają pakiety startowe, a na mecie czekać będą wyjątkowe medale, poczęstunek oraz wiele bardzo atrakcyjnych nagród.

Organizatorzy zadbali o przygotowanie techniczne oraz właściwe zabezpieczenie imprezy.

– Sukces pierwszej edycji sprawił, że lokalni przedsiębiorcy aktywnie włączają się we wsparcie organizatorów i fundują atrakcyjne nagrody dla uczestników – zaznacza Magdalena Matusz. – Wierzymy, że nasz autentyczny entuzjazm, żyłka sportowa, chęć propagowania zdrowego stylu życia poprzez sport, chęć do działania oraz dobra współpraca z samorządem lokalnym oraz lokalnymi przedsiębiorcami sprawią, że bieg Pobierowo Baltic Run 2023 będzie udaną imprezą i przyniesie uczestnikom oraz wszystkim zaangażowanym w to wydarzenie wiele satysfakcji.

Więcej informacji na @PobierowoBiega.

(reg)