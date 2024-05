Wernisaż prac znanej rzeźbiarki. Świat Leonii Chmielnik [GALERIA]

Trwają przygotowania do otwarcia wystawy zasłużonej szczecińskiej rzeźbiarki, Leonii Chmielnik. Fot. Agata JANKOWSKA

Na wystawie rzeźb Leonii Chmielnik „Mój świat – nasz świat” pokazane zostaną zapomniane lub dawno niepokazywane prace, które pochodzą z pracowni artystki. To trzecia tak duża wystawa rzeźbiarki zorganizowana w ciągu ostatnich siedmiu lat. Wernisaż odbędzie się dzisiaj, 16 maja, a wystawę będzie można oglądać do listopada w Muzeum Narodowym w Szczecinie.

Ekspozycja pokaże rzeczy dotychczas nieodkryte i powstałe w całym okresie twórczości artystki, czyli od roku 1965 do chwili obecnej. Szczecinianie znają Leonię Chmielnik z rzeźb znajdujących się w przestrzeni miasta. Tak o koncepcji wystawy mówi sama autorka:

– Co chcę pokazać na wystawie? To, czego ostatnio nie pokazywałam. Chcę pokazać prace wykonane z materiałów nietrwałych, prace z gipsu i ceramiki – tłumaczy Leonia Chmielnik. – Ceramiki pochodzą mniej więcej z tego samego okresu, to są lata 1986-1989. Powstały w Bolesławcu, tam była możliwość szybkiego wykonania pomysłów. A te pomysły właściwie same przychodziły, kiedy się brało materiał do ręki. A że akurat w większości kobiety wychodziły… Kobiety to mój ważny temat, realizowany i w innych materiałach. Teraz przyszedł czas, żeby to nazwać, podkreślić i jakoś zamknąć.

Leonia Chmielnik mieszka i tworzy w Szczecinie od 1965 roku. Jest współautorką pomnika Bogusława X i Anny Jagiellonki, obchodzącego w tym roku jubileusz 50-lecia. Na wystawie pokazany zostanie m.in. pierwszy projekt konkursowy pomnika jej autorstwa, modele gipsowe znanych realizacji plenerowych artystki, a także projekty konkursowe, które nie zostały zrealizowane.

Ideą pierwszej indywidualnej wystawy w Muzeum Narodowym w Szczecinie jest pokazanie prac szkicowych, projektowych, wykonanych z materii ubogiej, gipsu i gliny, a także eksperymentów z kombinacjami materiałów i stosowaniem tzw. technik własnych. Zgromadzone na wystawie obiekty pochodzą z całego okresu twórczości, czyli od 1965 roku po chwilę obecną.

Pracom Leonii Chmielnik towarzyszą fotografie Jacka Fijałkowskiego – fotografa i grafika współpracującego z rzeźbiarka od lat.Ekspozycję uzupełni projekcja filmu „Babska sprawa” (2024) w przestrzeni wystawy, którego twórczyniami są Helena Kwiatkowska i Magda Płachta, a autorem zdjęć Bartosz Jurgiewicz.

Leonia Chmielnik uznawana jest za jedną z najważniejszych artystek w sztuce powojennego Szczecina. Pochodzi z Cieszyna, urodziła się podczas wojny, w 1943 roku. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu i studia w tamtejszej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Dyplom na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby uzyskała w 1965 roku. Od tego roku jest także związana ze Szczecinem. W latach 1967-1969 pracowała w Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Dana”, później współpracowała ze Stocznią Szczecińską im. Adolfa Warskiego (1971-1986), tworząc projekty dekoracji statków. Zajmuje się rzeźbą monumentalną, parkową, kameralną, rysunkiem. Tworzy w kamieniu, brązie, drewnie i ceramice. Jest dwukrotną stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki, laureatką wielu nagród i wyróżnień. W 2017 roku otrzymała Nagrodę „Pro Arte” Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz nagrodę okolicznościową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prezentowała swoje prace na osiemnastu wystawach indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych. Jej najważniejsze realizacje artystyczne w przestrzeni publicznej Szczecina to: „Kobieta w długiej sukni” (1969) i „Maska” (1976) w Teatrze Letnim, „Dzieci” (1970) w Parku gen. Władysława Andersa, „Gryf Pomorski” (1972) i „Narodziny Wiosny” (1979) w al. Papieża Jana Pawła II. Jeden z najpiękniejszych pomników Szczecina, Bogusław X i Anna Jagiellonka (1969-1974) przed Zamkiem Książąt Pomorskich, stworzyła wspólnie z Anną Paszkiewicz.

Wernisaż wystawy odbędzie się dzisiaj, w czwartek 16 maja o godzinie 18. Wystawa będzie dostępna dla publiczności od 17 maja do 3 listopada 2024 roku w Muzeum Narodowym Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej (ul. Staromłyńska 1). Kuratorką wystawy jest Joanna Łozowska.

(aj)