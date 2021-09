W piątek rusza Kontrapunkt. Na scenie - aktorzy, kucharze i robot

W piątek (3 września) rozpocznie się w Szczecinie 55. Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt, który potrwa aż dziesięć dni (do 12 września). Teatromani mają zatem do wyboru mnóstwo wydarzeń - od inscenizacji z udziałem charyzmatycznego Bartosza Bieleni, znanego widzom z roli fałszywego księdza w filmie „Boże Ciało”, przez irańsko - niemieckie przedstawienie, w którym wystąpi szczecińska reżyserka Anna Augustynowicz i spektakl z Niemiec, gdzie zamiast aktorów zagra ... robot, aż po farsę kulinarną z udziałem kucharzy ze Szczecina oraz inscenizację, która zdobyła główną nagrodę na SzekspirOFF, czyli w konkursie towarzyszącym Festiwalowi Szekspirowskiemu.

Bursztynowy spektakl w konkursie

Program Kontrapunktu jest imponujący, są w nim przedstawienia głośne oraz mogące się pochwalić znakomitymi recenzjami. W głównym, konkursowym nurcie festiwalu publiczność zobaczy dziewięć spektakli: po jednym z Hiszpanii, Belgii, Niemiec i Czech, a pozostałe z Polski, a są to m.in. przedstawienia Nowego Teatru w Warszawie i Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. W „Jezusie”, ze wspomnianego stołecznego teatru (z B. Bielenią w jednej z ról), artyści wykorzystają punkt styku religii i sztuki, by opowiedzieć o własnym współczesnym rozumieniu radykalnych nauk Jezusa i o związanych z nim potrzebach i tęsknotach. Z kolei spektakl pt. „I tak nikt mi nie uwierzy” z Gniezna inspirowany jest losami Barbary Zdunk – ostatniej kobiety w Europie spalonej na stosie.

W konkursie znalazł się też monodram ze szczecińskiego Teatru Małego, za który aktor Arkadiusz Buszko otrzymał, w lutym tego roku, nagrodę w plebiscycie organizowanym przez redakcję „Kuriera Szczecińskiego” – pn. Bursztynowy Pierścień.

- To spektakl o Eligiuszu Niewiadomskim, zabójcy pierwszego prezydenta RP Gabriela Narutowicza. Warto obejrzeć ten monodram choćby w kontekście wydarzeń sprzed kilku lat w Gdańsku, kiedy zginął prezydent Paweł Adamowicz - mówi Paweł Niczewski z rady artystycznej festiwalu.

Szczecińskie wątki

Kolejny nurt festiwalowy, czyli OFF Kontrapunkt, to prezentacje dziewięciu spektakli niezależnych, wybranych spośród ponad setki, które się zgłosiły do organizatorów. Ot, choćby „Spektakl dyplomowy, czyli kilka piosenek o przemocy w teatrze” Teatru Nowego Proxima z Krakowa czy „Kuracjuszki” Stowarzyszenia Pedagogów Teatru z Wrocławia. W krakowskiej inscenizacji będzie mowa o głośnych sytuacjach mobbingu, przemocy i innych nadużyć w polskim środowisku teatralnym. Z kolei w „Kuracjuszkach” punktem wyjścia jest historia obozu internowania dla kobiet w Gołdapi w roku 1982.

Podczas festiwalu będzie sporo wątków szczecińskich (zarówno w wydarzeniach towarzyszących, jak i konkursowych), bowiem widzowie obejrzą kilka tutejszych spektakli: Fundacji pod Sukniami, Stowarzyszenia Kamera, Willi Lentza i Teatru Współczesnego. Poza tym, zostanie pokazana - jak określają ją twórcy - gastrofarsa pt. „Czekając na gwiazdkę. Farsa kulinarna”, w której wystąpią kucharze - Iwona Niemczewska i Andrzej Szylar oraz Gieno Mientkiewicz, niegdyś też mieszkający w Szczecinie. Z kolei w jednym ze spektakli (irańsko - niemieckim), zatytułowanym „White Rabbit, Red Rabbit”, wystąpią: reżyserka i dyrektor artystyczna Teatru Współczesnego - Anna Augustynowicz, a także aktorzy tej sceny - Paweł Niczewski i Maciej Litkowski. I jeszcze - autorem tekstu do spektaklu pt. „Staff only" jest Beniamin Bukowski, wnuk znanego szczecińskiego antykwariusza (a dawniej też konferansjera w filharmonii), Jacka Bukowskiego.

- Ze szczecińskich wątków warto wspomnieć o spektaklu „I Come To You River: Ophelia Fractured” Studia Kokyu z Wrocława, w którym gra szczecinianka Katarzyna Stankiewicz. - Ten spektakl, inspirowany „Hamletem” Williama Szekspira i „HamletemMaszyną” Heinera Müllera, to próba ponownego opowiedzenia historii Ofelii. Inscenizacja ta wygrała SzekspirOFF, czyli konkurs towarzyszący Festiwalowi Szekspirowskiemu - mówi P. Niczewski.

Oto program festiwalu na weekend:

3 WRZEŚNIA

godz. 17 – Teatr Kana: „W dwóch językach polskich” (Teatr na Faktach, Wrocław),

godz. 19 – Teatr Lalek „Pleciuga”: uroczysta inauguracja 55. PTMF Kontrapunkt 2021, spektakl pt. „A house in Asia” (Agrupación Señor Serrano”, Barcelona, Hiszpania),

godz. 21.30 – Dom Kultury „13 Muz”: „White Rabbit, Red Rabbit” (Nassim Soleimanpour, Iran/Niemcy),

godz. 21 – Piwnica Kany – Galeria Gilotyna: wernisaż prac Ryszarda Kajzera

4 WRZEŚNIA

godz. 14 – Dom Kultury „13 Muz”: prezentacje wideo spektakli I Mikrofestiwalu Teatrów Domowych Teatr w Paczce,

godz. 16 – Pałac Młodzieży: „Uncanny Valley” (Rimini Protokoll, Berlin, Niemcy),

godz. 18 – Teatr Lalek „Pleciuga”: „BigmoutH” (SKaGeN, Richard Jordan Productions LTD, Theatre Royal Plymouth, Antwerpia, Belgia),

godz. 20 – Pałac Młodzieży: „Uncanny Valley” (Rimini Protokoll, Berlin, Niemcy),

godz. 20 – Teatr Mały: „Zabić prezydenta” (Teatr Współczesny w Szczecinie),

godz. 21 – Teatr Kana: „Sticky Fingers Club” (Sticky Fingers Club, Gdańsk/Lublin)

5 WRZEŚNIA