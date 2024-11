Terapeuta i aktorka w Teatrze Kameralnym

Fot. Dariusz GORAJSKI

Teatr Kameralny w Szczecinie zaprasza na spektakl „Hipnoza” Antoniego Cwojdzińskiego. Akcja sztuki osadzona jest w latach 40. w gabinecie psychologa – terapeuty. Do gabinetu przychodzi aktorka z problemami psychosomatycznymi, w tym – utratą głosu, co dla aktorki jest największym nieszczęściem, jakie może spotkać człowieka wykonującego ten zawód. Załamanie kariery, głęboka frustracja, histeria, którym stawia czoła wytrawny, uznany specjalista. Dotrzeć do wnętrza człowieka, do jego psychiki, duchowości nie jest rzeczą prostą, tym bardziej że mamy do czynienia z aktorką…

Spektakl wyreżyserował Michał Janicki. A także zagrał terapeutę. W aktorkę z problemami wcieliła się Ewelina Bemnarek.

Sztukę możemy obejrzeć w piątek i w sobotę o g. 17.

(as)