Sylwia Grzeszczak rozbujała regatową publiczność [GALERIA]

Fot. Anna Gniazdowska

W sobotę wieczorem regatową publiczność swoim występem porwała Sylwia Grzeszczak. Jej koncert na głównej scenie oglądały i słuchały prawdziwe tłumy.

Podczas występu nie zabrakło największych przebojów tej popularnej artystki, na które publiczność reagowała bardzo żywiołowo. Słowa "Małych rzeczy" widzowie zaśpiewali chóralnie.

Sylwia Grzeszczak to znana piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów. Pierwszy znaczący sukces odniosła w 2004 roku, zdobywając pierwsze miejsce w finale konkursu "Drzwi do kariery". W 2008 roku nagrała album "Ona i on" z Liberem, który przyniósł jej rozpoznawalność. Jej solowa kariera nabrała tempa po wydaniu singla "Małe rzeczy". Sylwia Grzeszczak wydała również trzy solowe albumy: "Sen o przyszłości" (2011), "Komponując siebie" (2013) i "Tamta dziewczyna" (2016), które cieszyły się dużym uznaniem i zdobyły status potrójnie platynowej płyty. Artystka jest laureatką wielu prestiżowych nagród, w tym Superjedynki i Telekamery.

W sobotnim programie występów na regatowej dużej scenie są jeszcze kolejne gwiazdy muzyki pop: Daria Marx, Lanberry i Tribbs.

(k)