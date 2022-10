Rusza plebiscyt teatralny Bursztynowy Pierścień! Nagroda sezonu artystycznego 2021/2022

Nikt nie nosi go na palcu, a więcej w nim srebra niż rudego kamienia. Bursztynowy Pierścień to niecodzienna statuetka, która od wielu lat trafia do znakomitych artystów z zachodniopomorskich scen teatralnych. Jury zainaugurowało właśnie tegoroczną edycję plebiscytu.

Jury obradujące w poniedziałek (3 bm.) w redakcji „Kuriera Szczecińskiego”, twórcy i organizatora plebiscytu, nominowało kandydatów do nagrody Bursztynowy Pierścień sezonu 2021/2022.

Nominacje spektakli i kreacji aktorskich

Po wnikliwej analizie wszystkich premier scen teatralnych Szczecina i Koszalina jurorzy wybrali spośród 30 z nich 14 przedstawień – a więc mniej niż w sezonach bogatych w premiery – oraz 20 kreacji aktorskich, które ich zdaniem zasługują na wyróżnienie. Zgodnie z tradycją plebiscyt obejmuje spektakle, które swą premierę miały w sezonie minionym, w tym wypadku zamkniętym w przedziale czasowym – sierpień 2021 – czerwiec 2022. Do kogo w tym roku trafią Bursztynowe Pierścienie, okaże się na początku grudnia.

W obecnej edycji doceniono najwięcej spektakli premierowych Teatru Współczesnego. Jury postanowiło nominować aż cztery przedstawienia z tej sceny. Z Teatru Współczesnego pochodzi także najliczniejsza liczba kreacji aktorskich, bo aż dziewięć, które trafiły na listę nominowanych. Tylko z jednego spektaklu – „Spartakus. Miłość w czasach zarazy” pochodzi ich aż pięć.

Inaczej wygląda sytuacja z nominacjami dla Teatru Polskiego. Z powodu trwającej w tej instytucji przebudowy, przygotowano tam wyłącznie jedną premierę – „Chwilę nieuwagi”, którą zaprezentowano widzom na pograniczu sezonów 2020/2021 i 2021/2022. Jurorzy uznali jednak, że ze względu na wspomnianą wyżej sytuację, uniemożliwiającą normalną aktywność premierową, jak i z tej przyczyny, że w sezonie 2021/2022 spektakl ten nie był zbyt często pokazywany, zostanie on objęty plebiscytem, a poprzez jurorskie głosowanie wskazano go do nominacji.

Z repertuaru premierowego w Operze na Zamku doceniono trzy spektakle: „My Fair Lady”, „Mały Książę” i „Król Roger”, a także cztery kreacje aktorów/śpiewaków/tancerzy. Spośród premier Teatru Lalek „Pleciuga” nominowano dwa spektakle – „My i krasnoludki” oraz „Dzikie łabędzie”. Ponadto – w wyniku głosowania – na listę nominowanych trafiły spektakle: Teatru Kameralnego „Raz gdy chciałem być szlachetny”, Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie „Jędrek, czyli urządzimy Wam dożynki”, sceny w Willi Lentza „Akompaniator” oraz Teatru nieMa „Anna K.”.

Spektakle teatralne przenoszą widzów w inną rzeczywistość, budzą refleksję, niosą uśmiech i zwracają uwagę na naprawdę istotne problemy. Bursztynowe Pierścienie są podziękowaniem publiczności dla aktorów, reżyserów, ludzi teatru za ich wyjątkowe umiejętności i wysiłek. Statuetki otrzymają twórcy spektakli, które w sezonie artystycznym 2021/2022 szczególnie poruszyły widzów, zaintrygowały, zapadły w pamięć.

Przypomnijmy, że ubiegłorocznym zwycięzcą w plebiscycie widzów zostało przedstawienie „My hrabiny nie płaczemy” szczecińskiej Niezależnej Produkcji Olgi Adamskiej – impresariatu Fundacji Kultury West&Art w reżyserii Zury Pirvellego. Publiczność za najlepszą kreację aktorską nagrodziła Maję Bartlewską w spektaklu „Matylda mierzy wysoko” Teatru Lalek „Pleciuga”.

Głosują widzowie

Od dziś widzowie mogą głosować na przedstawienia teatralne oraz aktorki/aktorów. Poniżej prezentujemy dwie listy: tytułów nominowanych spektakli oraz tworzących wyjątkowe kreacje aktorek i aktorów. Na swoich faworytów można głosować drogą SMS-ową lub wypełniając kupon z „Kuriera Szczecińskiego”.

Każdy tytuł spektaklu i każde nazwisko opatrzone jest symbolem, który należy wpisać w treść SMS-a, a następnie wysłać pod numer 7248. Koszt jednej wiadomości – 2,46 zł z VAT-em.

Można również głosować metodą tradycyjną. Zamieszczony w Kurierze kupon do głosowania należy wypełnić i wrzucić do skrzynki umieszczonej na budynku przy wejściu do redakcji lub wysłać pocztą na adres: „Kurier Szczeciński”, pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin.

Głosowanie na spektakle i aktorów odbędzie się w dwóch etapach. Pierwszy trwa do 6 listopada i wyłoni ścisłe grono finałowych dziesięciu spektakli i dziesięciu kreacji scenicznych. Po ich ogłoszeniu widzowie wybierać będą już przyszłych zwycięzców, głosując na najlepszy spektakl i najlepszego odtwórcę scenicznej kreacji. W wyniku głosowania SMS-owego lub za pomocą kuponów publiczność wybierze swoich laureatów, którzy zostaną uhonorowani statuetkami.

Głosuje jury

Zgodnie z regulaminem i tradycją plebiscytu także jury w drodze głosowania nagrodzi dwoma Bursztynowymi Pierścieniami najlepszy spektakl oraz aktorkę lub aktora. Ponadto jurorzy przyznają dwie inne nagrody: Srebrną Ostrogę dla obiecującego artysty, który debiutuje na zachodniopomorskiej scenie oraz Wielką Nagrodę Jury.

W obecnej edycji jury obraduje w składzie: Artur D. Liskowacki, przewodniczący jury, reprezentujący redakcję; Radosław Bruch, portal wSzczecinie.pl; Małgorzata Frymus, Radio Szczecin; Małgorzata Klimczak, portal „Dziennik Teatralny”; Anna Kosiorowska, prawniczka, miłośniczka teatru; Elżbieta Kubera, sekretarz jury, „Kurier Szczeciński”; Piotr Michałowski, Uniwersytet Szczeciński; Małgorzata Stoltman, „kaowiec” Zorganizowanej Grupy Teatromaniaków CZESŁAW; Leszek Zalewski, aktor, reżyser; Daniel Źródlewski, „Prestiż”.

W ubiegłorocznej edycji Bursztynowymi Pierścieniami jurorzy nagrodzili spektakl „Lalka” szczecińskiego Teatru Współczesnego w reżyserii Piotra Ratajczaka oraz odtwórcę roli Wokulskiego w tej sztuce – Adama Kuzycza-Berezowskiego. Natomiast Srebrną Ostrogę otrzymała Natalia Brodzińska z Teatru Polskiego, zaś Wielką Nagrodą Jury doceniono wkład w artystyczny rozwój zachodniopomorskich scen Artura D. Liskowackiego, krytyka teatralnego, pisarza, dramaturga.

Podczas grudniowej gali finałowej – w myśl tradycji i oczekiwaniom publiczności – wystąpi zdobywca nagrody przyznanej przez widzów w ubiegłorocznej edycji plebiscytu – aktorka Teatru Polskiego Olga Adamska w zwycięskim spektaklu „My Hrabiny nie płaczemy”. ©℗

Zapraszamy więc do głosowania! Przedstawiamy dwie listy – spektakli i aktorek/aktorów nominowanych do naszej teatralnej nagrody pn. „Bursztynowy Pierścień".

Elżbieta KUBERA

SPEKTAKLE (SMS na numer 7248):

„Akompaniator“, Olek Różanek, reż. Zurab Pirveli (Willa Lentza w Szczecinie) BURSZTYN.1

„Anna K.“, reż. Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz (Teatr nieMa w Szczecinie) BURSZTYN.2

„Chwila nieuwagi“, Ian Ogilvy, tłum. Elżbieta Woźniak, reż. i oprac. muz. Tomasz Obara (Teatr Polski w Szczecinie) BURSZTYN.3

„Dzikie łabędzie“ na motywach H.Ch. Andersena, scen. i reż. Karolina Okurowska-Wabnic (Teatr Lalek „Pleciuga“ w Szczecinie) BURSZTYN.4

„Edukacja seksualna“, Michał Buszewicz, reż. Michał Buszewicz (Teatr Współczesny w Szczecinie) BURSZTYN.5

„Jędrek, czyli urządzimy Wam dożynki“, Marcin Kącki, reż. Aneta Groszyńska (Teatr Bałtycki w Koszalinie) BURSZTYN.6

„Król Roger“, Karol Szymanowski, reż. Rafał Matusz, kier. muz. Jerzy Wołosiuk (Opera na Zamku w Szczecinie) BURSZTYN.7

„Mały Książę“, Antoine de Saint-Exupery, chor. Lucyna Zwolińska, muz. Gabriele Basilico (Opera na Zamku w Szczecinie) BURSZTYN.8

„My Fair Lady“, A.J. Lerner, F. Loewe, reż. Jakub Szydłowski (Opera na Zamku w Szczecinie) BURSZTYN.9

„My i krasnoludki“, Jan Wilkowski, reż. Magdalena Miklasz (Teatr Lalek „Pleciuga“ w Szczecinie) BURSZTYN.10

„Odlot“, Zenon Fajfer, reż. Anna Augustynowicz (Teatr Współczesny w Szczecinie) BURSZTYN.11

„Raz gdy chciałem być…“, Michał Janicki (Teatr Kameralny w Szczecinie) BURSZTYN.12

„Spartakus. Miłość w czasach zarazy“, scen. Weronika Murek, Jakub Skrzywanek, reż. Jakub Skrzywanek (Teatr Współczesny w Szczecinie) BURSZTYN.13

„Wiarołomna“, Weronika Murek, Hanna Umeda, reż. Hanna Umeda (Teatr Współczesny w Szczecinie) BURSZTYN.14

AKTORKI/AKTORZY (SMS na numer 7248):

Maja Bartlewska – gąsiennica Zuza w „Motyla noga“ (Teatr Lalek „Pleciuga“) BURSZTYN.15

Maria Dąbrowska – Pasionaria 2 w „La Pasionaria“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.16

Adam Dzieciniak – burmistrz w „Burmistrz“ (Piwnica przy Krypcie) BURSZTYN.17

Grzegorz Falkowski – konferansjer/poeta w „Odlot“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.18

Anna Fedorowicz -v Eliza Doolitlle w „My Fair Lady“ (Opera na Zamku) BURSZTYN.19

Robert Gondek – „Spartakus. Miłość w czasach zarazy“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.20

Jeppe Jakobsen – policjant w „My Fair Lady“ (Opera na Zamku) BURSZTYN.21

Michał Janicki – Raz gdy chciałem być… (Teatr Kameralny) BURSZTYN.22

Anna Januszewska – Wiktor/Wiktoria w „Spartakus. Miłość w czasach zarazy“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.23

Patryk Kowalski – Mały Książę w „Mały Książę“ (Opera na Zamku) BURSZTYN.24

Michał Lewandowski – „Spartakus. Miłość w czasach zarazy“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.25

Krystyna Maksymowicz - dziewczynka z depresją w „Spartakus. Miłość w czasach zarazy“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.26

Wiesław Orłowski – Alfred Doolittle w „My Fair Lady“ (Opera na Zamku) BURSZTYN.27

Jacek Piątkowski – wykładowca w „Edukacja seksualna“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.28

Wojciech Rogowski – konferansjer „Jędrek, czyli urządzimy Wam dożynki“ (Teatr Bałtycki) BURSZTYN.29

Olek Różanek – akompaniator w „Akompaniator“ (Willa Lentza) BURSZTYN.30

Ewa Sobiech – Pasionaria 1 w „La Pasionaria“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.31

Adrianna Szymańska – Incuba/Panna, Gibbons (Edna) w „Chwila nieuwagi“ (Teatr Polski) BURSZTYN.32

Katarzyna Ulicka-Pyda – Jędrek w „Jędrek, czyli urządzimy Wam dożynki“, (Teatr Bałtycki) BURSZTYN.33

Helena Urbańska – pielęgniarka w „Spartakus. Miłość w czasach zarazy“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.34