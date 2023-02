„Lalka” w nowej odsłonie na deskach Teatru Współczesnego

Teatr Współczesny w Szczecinie zaprasza na „Lalkę” na podstawie powieści Bolesława Prusa w reżyserii Piotra Ratajczaka. Teatr informuje: „Dobrze znana historia miłości Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej w nowej odsłonie. Akcja rozgrywa się podczas nocnej Gali Biznesu, gdzie spotyka się VIP-owska śmietanka – przedsiębiorcy, sprzedawcy i bogacze. Toczące się w błysku fleszów dyskusje i prowadzone interesy są tłem dla rozgrywającego się dramatu Wokulskiego i niefortunnie ulokowanych uczuć. Targany sprzecznymi emocjami, rozdarty między fascynacją elitami a nienawiścią wobec nich, młody biznesmen bierze los we własne ręce i próbuje odnaleźć szczęście. Czy w świecie, w którym króluje pogarda jest to możliwe? Czy w drodze na biznesowy szczyt jest miejsce na romantyczną miłość? Co zyskujemy, a co tracimy, dążąc za wszelką cenę do bycia częścią elity? Czy w postaciach stworzonych przez Prusa w XIX wieku nie dopatrzymy się znanych nam dobrze aktualnych postaw…?”.

Spektakl nagrodzony w plebiscycie Bursztynowy Pierścień – nagroda jury dla najlepszego spektaklu sezonu artystycznego 2020/2021 i nagroda dla najlepszego aktora sezonu, Adama Kuzycz-Berezowskiego, za rolę Stanisława Wokulskiego. Izabelę Łęcką gra Weronika Dierżyńska, a Rzeckiego Arkadiusz Buszko.

„Lalkę” możemy obejrzeć w sobotę i niedzielę o g. 18.

(as)