Kraków w Kamieniu Pomorskim. Kolejna uczta muzyczna festiwalu

Krakowski Kwintet Dęty

Piąty koncert LX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim należał do wykonawców związanych z Krakowem – wirtuoza organów Arkadiusza Bialica i Krakowskiego Kwintetu Dętego. Jak zawsze rozpoczęła go część organowa poprzedzona słowem wstępnym Mirosława Kosińskiego, prowadzącego ten muzyczny wieczór w katedrze.

Za kontuarem króla instrumentów zasiadł profesor Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie Arkadiusz Bialic, absolwent klasy organów tej uczelni z 2000 r. (prowadzonej przez dyrektora artystycznego kamieńskiego festiwalu prof. Józefa Serafina) oraz wyższych szkół muzycznych we Freiburgu i Frankfurcie nad Menem, w którym kształcił się pod okiem wybitnego francuskiego organisty prof. Daniela Rotha, który 12 lipca br. koncertował w Kamieniu. Z wirtuozem tym Arkadiusz Bialic spotkał się po raz pierwszy właśnie w tym mieście, gdy jako student brał udział w prowadzonym przez niego kursie mistrzowskim w 1997 r. podczas XXXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. A. Bialic jest zdobywcą wielu nagród na międzynarodowych konkursach organowych. W 2002 r., jako pierwszy Polak, został laureatem prestiżowego Międzynarodowego Konkursu Organowego Grand Prix du Chartres we Francji. Występował na wielu festiwalach w Polsce oraz we Francji, Niemczech, Rosji, Słowacji, Szwajcarii i Włoszech. Jest organistą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia Katowicach.

W dwóch odsłonach części organowej krakowski wirtuoz zagrał utwory Jana Sebastiana Bacha, Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego i Simona Prestona wzbudzając aplauz publiczności.

Część kameralna piątkowego koncertu należała do Krakowskiego Kwintetu Dętego. Zespół ten, dawniej pod nazwą Kwintet Dęty „Capellae Cracoviensis”, powstał w 1998 r. Wykonuje utwory od muzyki barokowej po współczesną. Tworzą go pedagodzy Akademii Muzycznej w Krakowie oraz tamtejszych szkół muzycznych związani z katowicką NOSPR: flecistka Katarzyna Kurowska-Mleczko, oboista prof. Marek Mleczko, klarnecista prof. Roman Widaszek, fagocista prof. Paweł Solecki i grający na waltorni prof. Tadeusz Tomaszewski. Członkowie zespołu tworzą także Krakowskie Trio Stroikowe. Muzycy, pod poprzednią nazwą i jako trio, koncertowali kilkakrotnie w trakcie poprzednich edycji kamieńskiego festiwalu, a po raz ostatni w 2018 r.

Podczas piątkowego występu słuchacze usłyszeli w ich wykonaniu utwory Johanna Christiana Bacha (syna wielkiego Jana Sebastiana), Gabriela Fauré i członka kwintetu Pawła Soleckiego. Występ kameralistów zakończyło wykonanie pięciu Tańców starowęgierskich z XVII w. (we współczesnym opracowaniu Ferenca Farkasa), które tradycyjnie licznie zebrana w kamieńskiej katedrze publiczność przyjęła burzą oklasków. ©℗

Tekst i fot. Błażej BUBNOWICZ