Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. „Sunrise Mass” w katedrze

Jubileuszowy 60. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim rozpoczął się w miniony piątek. Na zdjęciu: Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie podczas wykonania utworu "Mater Ecclesiae Regina Pacis" Jacka Sykielskiego. Fot. Roman CIEPLIŃSKI

W piątek, 28 czerwca, w Konkatedrze św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim artyści orkiestry i chóru Opery na Zamku w Szczecinie pod batutą Małgorzaty Bornowskiej wykonają „Sunrise Mass” Oli Gjeilo – duchowe, rozbudowane dzieło składające się z czterech części: „The Spheres”, „Sunrise”, „The City”, „Identity and the Ground”. Będzie to część Koncertu Inauguracyjnego Jubileuszowego, 60. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.

Małgorzata Bornowska ukończyła Wydział Edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, a także Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa oraz Emisji Głosu w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Od 2005 jest chórmistrzem w Operze na Zamku w Szczecinie, od 2013 również dyrygentem. Od 2013 pracuje jako wykładowca na Wydziale Edukacji Muzycznej w Akademii Sztuki w Szczecinie (od 2019 jako profesor AS). Sprawowała kierownictwo muzyczne m.in. nad spektaklami: Farfurka królowej Bony, O krasnoludkach i sierotce Marysi oraz nad widowiskiem Dla Niepodległej. Od 2017 prowadzi Chór Amatorski przy Operze na Zamku.

Koncert rozpocznie się w piątek o 19.00. W sobotę 29 czerwca o 20.00 odbędzie się koncert w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie.

(r.)