Klub Delta zaprasza na festiwal ambitnych dokumentów

Jeden z festiwalowych filmów będzie poświęcony obsesji Davida Lyncha na punkcie „Czarnoksiężnika z krainy Oz”.

W piątek w klubie Delta przy ul. Racławickiej 10 w Szczecinie rozpoczyna się 20. Festiwal Millennium Docs Against Gravity. Delta będzie jedynym miejscem w mieście, gdzie będzie można zobaczyć sześć starannie wyselekcjonowanych filmów z tegorocznej odsłony tego ogólnopolskiego wydarzenia.

Millennium Docs Against Gravity to najważniejsze święto filmu dokumentalnego organizowane w Polsce i jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych odbywających się na terenie naszego kraju.

„I król rzekł: «Co za fantastyczna maszyna!» – tym szwedzkim obrazem festiwal rozpocznie się w piątek o g. 17. To podróż po rozległym historycznie oceanie współczesnej kultury medialnej. Dowiadujemy się, jak powstała camera obscura, oglądamy pierwszy pokaz ruchomego obrazu, obserwujemy wynalezienie kamery internetowej, odwiedzamy dzisiejsze Hollywood i poznajemy lepiej świat wypełniony 45 miliardami aparatów. Dowcipny i prowokujący do myślenia dokument śledzi rozwój kultury obrazu w znanej nam do tej pory formie.

Na g. 19 zaplanowano pokaz nominowanego do Oscara filmu „Całe to piękno i krew” o Nan Goldin, fotografce i aktywistce, która obecnie całą energię poświęca założonej przez siebie grupie aktywistycznej PAIN, stającej w obronie osób uzależnionych od środków przeciwbólowych i walczącej z koncernem farmaceutycznym rodziny Sacklerów, współodpowiedzialnym za kryzys opioidowy w Stanach.

W sobotę o g. 17 możemy obejrzeć „Prawego chłopaka”. Życie Antka, dwudziestodwuletniego konserwatysty z Wrocławia, kręci się wokół myśli narodowej, kościoła i prawicowego aktywizmu. Liderowanie organizacji nacjonalistycznej przeplata z działalnością w męskim bractwie różańcowym. Wszystko zmienia się, kiedy poznaje Weronikę, dziewczynę o diametralnie innych poglądach. Film jest kroniką życia bohatera, który pod wpływem miłości zaczyna zadawać pytania o miejsce Boga, seksu i wyznawanych ideałów w swoim życiu.

O g. 19 rozpocznie się seans obrazu „Lynch/Oz”. Co łączy filmy Davida Lyncha z „Czarnoksiężnikiem z krainy Oz”? Fascynacja, inspiracja czy obsesja? „Nie ma dnia, abym o tej książce nie myślał” – przyznaje reżyser. Film pokazuje, jak bardzo kultowa książka dla dzieci obecna jest w twórczości wyrosłego z kultury amerykańskiej reżysera.

W niedzielę o g. 16 w programie MDAG znalazło się „Siostrzeństwo świętej sauny”. Nagrodzony na festiwalu w Sundance film o grupie kobiet zbierającej się w tradycyjnej saunie, żeby wspólnie dzielić najgłębsze sekrety, przemyślenia i czerpać siły ze wspólnoty. Otoczone dymem obnażają nie tylko ciała, ale i emocje. Dowiadujemy się, czego doświadczyły w swoim życiu.

Wydarzenie zwieńczy „Świat po pracy” o g. 18. W Kuwejcie każdy ma prawo do pracy, więc w niektórych miejscach na jednym stanowisku zatrudnionych jest 20 osób. W Korei Południowej pracuje się 12-14 godzin dziennie. Z kolei w Stanach Zjednoczonych co roku pracownicy rezygnują z ponad 500 milionów godzin urlopu z obawy o utratę pracy. Tymczasem roboty są już gotowe do przejęcia większości wykonywanych przez człowieka zadań. To idealna sytuacja dla szwedzkiego mistrza kina dokumentalnego Erika Gandiniego, który podróżuje po całym świecie i wnikliwie bada, co oznacza dziś słowo „praca”.

Bilety do kupienia na portalu bilety.fm.

(as)