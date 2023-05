Grand Press Photo. Szczecińscy fotografowie z nagrodami!

W kategorii “People - Single” główną nagrodę odebrał wykładowca Akademii Sztuki, Tomasz Lazar za zdjęcie 15-letniego Igora z Siewierska, który ucierpiał w wyniku wybuchu.

Finałowa gala XIX edycji największego konkursu dla fotografów i fotoreporterów Grand Press Photo odbyła się we wtorek 23 maja. Wśród nagrodzonych znaleźli się szczecinianie: Tomasz Lazar z pierwszą nagrodą w kategorii „People” za zdjęcie 15-letniego Igora rannego w wyniku wybuchu, Marcin Bielecki z drugą nagrodą w kategorii “Climate, Responsibility” za ujęcie śniętych ryb wyławianych z Odry, oraz Michael Toprowski i Dominik Księżyk z pierwszymi nagrodami w kategoriach “Young Poland Single" oraz Young Poland Stories".

W tegorocznym konkursie jury w składzie: Konstantinos Tsakalidis (Grecja) – jako przewodniczący, Anna Bedyńska, Jewhen Małoletka (Ukraina), Weronika Mirowska oraz Andrzej Zygmuntowicz wybrało do finału 49 zdjęć pojedynczych (Single), 9 reportaży (Stories) oraz 5 projektów dokumentalnych (Documentary Projects), wykonanych przez 57 autorów.

Autorem zdjęcia roku uznano Wojciecha Grzędzińskiego, freelancera, który uwiecznił ukraińskich ratowników uwalniających spod gruzów ofiarę ostrzału. - Mam duży problem z przyjęciem gratulacji, bo mówimy o zdjęciach wojennych. Tam, na miejscu zginęło czterdzieści parę osób, a ponad 80 zostało rannych. (...) Ludzie mieszkający w tym bloku to byli migranci z miejsc ogarniętych działaniami wojennymi. Uciekali przed wojną, a ona i tak ich dosięgła - mówił o swojej fotografii Wojciech Grzędziński.

Podczas gali nie zabrakło szczecińskich akcentów. W kategorii “People - Single” główną nagrodę odebrał wykładowca Akademii Sztuki, Tomasz Lazar za zdjęcie 15-letniego Igora z Siewierska, który ucierpiał w wyniku wybuchu. Jak relacjonował fotograf, Igor opowiadał: „Nie zdążyłem, dosięgła mnie fala uderzeniowa. Straciłem na chwilę przytomność. Kiedy się ocknąłem, mocno krwawiłem". Zaniesiono go do piwnicy, później przewieziono do szpitala w Bachmucie, a następnie do Lwowa.

W kategorii “Climate, Responsibility - Single” nominowanych było troje szczecińskich fotografów - Marcin Bielecki, Cezary Aszkiełowicz oraz Kinga Wnuk. Na scenę został jednak zaproszony Marcin Bielecki, który odebrał drugą nagrodę za zdjęcie przedstawiające wyławianie śniętych ryb z Odry.

Fotografowie, którzy nie ukończyli 26. roku życia i nie startowali dotąd w konkursie Grand Press Photo, mogli wziąć udział w konkursie Young Poland. Wśród laureatów znaleźli się studenci Akademii Sztuki w Szczecinie. W kategorii Young Poland - Single pierwsze miejsce przypadło Michaelowi Toporowskiemu z AS za wyjątkowy portret jego koleżanki oddający żałobę i traumy z jakimi zmaga się bohaterka. W kategorii Young Poland – Stories pierwsze miejsce przyznano Dominikowi Księżykowi z Akademii Sztuki w Szczecinie. Jego reportaż to konfrontacja wizji Norwegii jako Idylli z faktycznymi obliczami tego kraju.

Podczas gali wręczono także nagrody specjalne oraz rozstrzygnięto konkurs Photo Book of the Year 2022. Wskazanie do tej nagrody ustaliło odrębne jury w składzie Janusz Fogler, Maga Ćwieluch, Katarzyna Sagatowska i Paweł Rubkiewicz. Photo Book of the Year otrzymał Mariusz Forecki za książkę „Kurz”.

Nagroda od Provident Polska trafiła do Artura Barbarowskiego. Autor sfotografował upadek jednego z zawodników podczas meczu Ligii Mistrzów w amp futbolu. Natomiast nagrodę Internautów otrzymał Robert Kuszyński za pracę dla „OKO.Press”. Fotografia przedstawia policjantów, którzy użyli siły wobec aktywisty Lotnej Brygady Opozycji w trakcie 150. miesięcznicy smoleńskiej.©℗

Magdalena KLYTA