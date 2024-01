Fryderyk Chopin zabrzmi w Willi Lentza. Mamy bilety dla Czytelników

Przy fortepianie, Sławomir Wilk Fot. Filharmonia w Szczecinie

Willa Lentza w Szczecinie zaprasza w sobotę o g. 19 na recital fortepianowy Sławomira Wilka. Mamy bilety dla naszych Czytelników!

Sobotnim występem zainaugurowany zostanie w Willi Lentza cykl koncertowy „FRYDERYK CHOPIN W WILLI LENTZA. DZIEŁA WSZYSTKIE”. W trakcie trwającego dwa lata projektu zaplanowano przedstawić wszystkie dzieła na fortepian solo Mistrza z Żelazowej Woli. Podczas muzycznych wieczorów interpretować je będą wybitni pianiści oklaskiwani przez publiczność zgromadzoną w prestiżowych salach koncertowych świata. Wśród nich nie zabraknie też uczestników ostatniego – XVIII oraz najbliższego – XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, który w październiku 2025 roku odbędzie się m.in. z okazji 225. rocznicy urodzin i 176. rocznicy śmierci kompozytora.

Organizatorzy pragną zainteresować słuchaczy najcenniejszą na świecie polską marką, jaką jest bezsprzecznie muzyka Fryderyka Chopina, a także przybliżyć historię wyjątkowego wydarzenia, popularyzującego dorobek mistrza, który skrótowo nazywa się Konkursem Chopinowskim.

Ten należący do najstarszych, najbardziej rozpoznawalnych i prestiżowych konkursów muzycznych na świecie, organizowany jest tradycyjnie w Warszawie co pięć lat. Jest on również jednym z niewielu wydarzeń monograficznych tego typu, albowiem we wszystkich jego etapach wykonywane są wyłącznie utwory jednego kompozytora – Chopina.

Tę słynną muzyczną rywalizację zainicjował w roku 1927 polski pianista, profesor Jerzy Żurawlew. W roku 1957 impreza (m.in. obok konkursów Busoniego w Bolzano, Królowej Elżbiety w Brukseli, praskiego i genewskiego, a także Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego), stała się jednym z kilkunastu członków założycieli Światowej Federacji Międzynarodowych Konkursów Muzycznych. Obecnie zrzesza ona około 120 najbardziej cenionych konkursów muzycznych na świecie.

Pierwszy recital chopinowski organizowany w Willi Lentza w ramach cyklu rozpocznie uroczyście Sławomir Wilk.

Rodowity szczecinianin naukę gry na fortepianie rozpoczął u Heleny Pachlowskiej, a następnym jego mistrzem był Mikołaj Szczęsny. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Gdańsku (klasa fortepianu prof. Waldemara Wojtali) oraz w Royal Irish Academy of Music w Dublinie (klasa prof. Johna O’Conora). Mistrzowskie kursy pianistyczne odbył m.in. u D. Joffe, Y. Kaplinsky, V. Krainiewa, K. Kennera, W. Nosiny, J. O’Conora, E. Pobłockiej i B. Ringeissena.

Stypendysta rządu Republiki Federalnej Niemiec, Premiera Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie za wkład w propagowanie kultury polskiej w kraju i za granicą otrzymał wiele prestiżowych nagród, m.in. od Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w Gdańsku, TU Allianz Polska (Nike w dziedzinie Kultura, Nauka, Media), Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Szczecin (2003).

Zaliczany do czołówki pianistów polskich średniego pokolenia brał udział w licznych recitalach oraz koncertach na świecie (w Afryce, Ameryce Północnej, Australii, Azji oraz Europie). W roku 2010, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Nowym Yorku wystąpił w Lincoln Center oraz Carnegie Hall. Współpracował z wieloma wybitnymi dyrygentami takimi jak m.in. M. Diadiura, J.M. Florencio, J. Krenz, M. Nesterowicz, J. Przybylski, Z. Rychert, V. Syvokhip i A. Wit.

Zrealizował wiele nagrań radiowych i telewizyjnych. Dla wytwórni DUX ze skrzypkiem Bartłomiejem Niziołem zarejestrował płytę z Koncertem podwójnym Feliksa Mendelssohna-Bartholdyʼego oraz album zawierający fortepianowe dzieła Sergiusza Bortkiewicza. Na krążku „Tomasz Szczęsny, Sławomir Wilk, Karol Szymanowski – Works For Cello And Piano” utrwalił natomiast kompozycje Karola Szymanowskiego na wiolonczelę i fortepian.

Prowadzenie koncertu: Szymon Wyrzykowski.

(as)

