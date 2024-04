Film o muzycznej ikonie. Wzlot i upadek Amy Winehouse

„Back to Black. Historia Amy Winehouse” to długo oczekiwany pierwszy film fabularny o muzycznej ikonie, wyreżyserowany przez Sam Taylor-Johnson, uznaną artystkę wizualną i reżyserkę („Pięćdziesiąt twarzy Greya”), wyprodukowany przez STUDIOCANAL oraz Monumental Pictures, przy pełnym wsparciu wytwórni muzycznych Universal Music Group oraz SONY Music Publishing.

„Back to Black. Historia Amy Winehouse” przedstawi pełną pasji historię niezwykłej artystki, ukazując lata spędzone w tętniącym życiem londyńskim Camden, które nazywała domem, oraz drogę do światowej sławy. Film skupi się na niezwykłym geniuszu, kreatywności, poczuciu humoru i szczerości Amy, które towarzyszyły jej we wszystkim, co robiła, a także spróbuje zrozumieć jej demony.

„Back to Black. Historia Amy Winehouse” to bezkompromisowe spojrzenie na współczesną machinę sławy i wielki hołd dla wyjątkowego talentu, który zdarza się raz na pokolenie. Główną rolę w filmie zagrała wschodząca gwiazda kina Marisa Abela („Branża”). Na ekranie partnerują jej m.in. zdobywca nagrody BAFTA Jack O’Connell jako Blake Fielder-Civil, Eddie Marsan jako Mitch Winehouse, Juliet Cowan jako Janis Winehouse oraz nominowana do Złotego Globu i Oscara Lesley Manville jako babcia Amy, Cynthia.

Paweł Piotrowicz na portalu Onet napisał: „Marisa Abela od pierwszej sceny wydaje się dobrana do roli idealnie i wrażenie to nie tylko nie ulega zmianie w kolejnych minutach i kwadransach dwugodzinnej produkcji, ale jeszcze się potęguje. Podobieństwo fizyczne to jedno, wiele można zrobić charakteryzacją, ale tu działa to na poziomie najsubtelniejszych gestów, mrugnięć i zakamarków mowy ciała – nie mówiąc już o scenicznej charyzmie i choreografii. Co więcej, Abela nie tylko wciela się w Winehouse, ale śpiewa wszystkie piosenki – tego nie mieliśmy ani w „I Wanna Dance with Somebody”, ani w „Rocket Man” czy w „Bohemian Rhapsody”. I robi to perfekcyjnie, oddając każdy najmniejszy detal głosu, mimo że wcześniej podobno nigdy nie śpiewała. Jest, oprócz samej muzyki, największym atutem „Back to Black”. Idealnie odwzorowuje pewien mrok i organiczność kontraltu Amy, jego pełną pasji żywiołowość”.

Film możemy oglądać w weekend w szczecińskim kinie „Pionier”.

(as)