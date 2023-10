Zmarł 5-latek dźgnięty nożem podczas spaceru z przedszkolem

erg

2023-10-18 13:46:26

I teraz zgodnie z wolą Lewaków zaprosimy starszego pana do więzienia gdzie będzie na niego czekało czyste łóżeczko, odpowiednio zbilansowany posiłek, telewizorek i inne przyjemności w więziennej świetlicy. A i towarzystwo jakieś bedzie bo w domu tak samotnie to nudno. W cywilizowanym świecie dla przykładu i publicznie należało by wykonać na mordercy egzekucję. Dla przykładu, żeby inni podobni wiedzieli z czym to się wiąże.