Tragedie w kopalniach na Śląsku. Premier zlecił kontrole

W sobotę (23 kwietnia) o godz. 3:40 nad ranem doszło do wstrząsu w kopalni Zofiówka w woj. śląskim . Poszukiwanych jest 10 pracowników. To kolejny wypadek w kopalni należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Przypomnijmy, że w środę w kopalni Pniówek doszło do wybuchu metanu, po którym w kolejnych dniach doszło do jeszcze kilku wybuchów wtórnych. Wskutek katastrofy poniosło śmierć 5 osób. Zaginionych pozostaje siedmiu pracowników, a kilkunastu pracowników kopalni jest rannych.

Do wypadków w kopalniach odniósł się dzisiaj premier Mateusz Morawiecki. - Zleciłem kontrole w kopalniach, aby sprawdzić, czy na pewno sprzęt i wszystko, co może być na najwyższym poziomie technicznym, jest na takim poziomie - powiedział premier. Dodał, że bardzo dokładnie będą sprawdzane dwie kopalnie, w których doszło do wypadków.

Ł.T