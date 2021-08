Radny zawiadomi prokuraturę. Dariusza Mateckiego oburzyły słowa posła KO o polskim antysemityzmie

Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu, którego prezesem jest współpracownik Zbigniewa Ziobry i lider Solidarnej Polski w województwie zachodniopomorskim Dariusz Matecki, zamierza złożyć zawiadomienie do prokuratury na posła Koalicji Obywatelskiej Artura Łąckiego. Matecki uważa, że wypowiedzią o antysemityzmie w przedwojennej Polsce A. Łącki znieważył polski naród. Zgodnie z artykułem 133 Kodeksu karnego, za taki czyn grozi do 3 lat więzienia.

Komentarze

Łącki 2021-08-16 23:30:52 jedynie opowiada o swojej rodzinie... ta pewność co do antysemityzmu oparta być musi na rodzinnym antysemityzmie Łąckich (nie wierzę by Łącki generalizował bez żadnych dowodów)... swoją drogą ciekawe - Niemcy organizują przemysłowe mordowanie ich zdaniem "podludzi" (w tym Żydów) pewnie z nie z powodu antysemityzmu ale np specyficznie pojmowanego altruizmu...

Pomorzany 2021-08-16 23:22:49 Niech radny Matecki składa co tam chce i właściwe organy się tym zajmą. Natomiast co do antysemityzmu to nasuwa nam się na Pomorzanach taka refleksja. Skąd u takich jak pan Łącki i innych ciągłe gadanie o polskim antysemityzmie? My na Pomorzanach w rodzinach i wśród znajomych nie mamy takich ani nie mieliśmy. Ludzi dzieli się na dobrych i złych,głupich i mądrzejszych. Wiemy że są polonofobi i antysemici ale może u tych co innych ciągle oskarżają. PO ciągle zalicza porażki a mieli ratować Polskę.

j 2021-08-16 23:17:24 to znaczy oni mają widzę na ten temat dlatego tak mówią to nawet i dobrze gdyż to wiele wyjaśnia i zapewne z tego powodu jest bieda w Polsce bo oni nie darują.

Słusznie oburzyły 2021-08-16 22:53:04 Obrzydliwe rzeczy mówił poseł PO. Powinien zrzec się mandatu. Zapomniał, co ślubował?!