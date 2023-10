Izrael: Gabinet Bezpieczeństwa oficjalnie ogłosił, że kraj jest w stanie wojny

REKLAMA

Komentarze

@@Edek 2023-10-08 21:30:54 Myślisz że tu jest więcej ciemnych jak ci z zawodówek co popierają Tuska że dadzą się nabrać że referendum nic nie daje? To dlaczego właśnie bojkotujecie referendum "co nic nie daje" bo rzekomo "prawo unijne jest wyżej". W młodzieżówce musicie łyknąć trochę edukacji ;)))) prawo jest wyższe tylko w sprawach które są w traktacie. Migracja nie jest w traktacie , zatem jesteście szwabskimi oszukańczymi agentami którzy chcą ogłupić Polaków i zrobić Lampeduzę

Referendum 2023-10-08 20:36:44 Nie dajcie się namówić na bojkot referendum. Każdy kto namawia do tego nie pobrać karty referendalnej gra na frekwencyjne uwalenie referendum czuli chca na obywatelach wymusić antydemokratyczne zachowania. Ci którzy grają na to referendum było nieważne chcą byście nie mieli prawa głosu, by w waszym imieniu decydowały samozwańcze elity. Głosujcie za lub przeciw ale głosujecie w referendum. Nie dajcie się zaszczuć samozwańczym elitom...

@Edek 2023-10-08 20:22:38 Prawo unijne jest ponad krajowym, więc możesz sobie referendować do woli. Pakt migracyjny jest na ukończeniu i Morawiecki nic nie zrobił, żeby go powstrzymać jak był czas. To o palestyńskiej stronie konfliktu. Natomiast ta druga strona gdyby doszło co do czego, to będzie ugoszczona bez względu na referenda, pakty czy wolę narodu.

@Edek 2023-10-08 18:47:33 Oni chcą nas ubogacić a kto to jest to się sprawdzi później. Stop nielegalnej imigracji. Tylko udział w Referendum pozwoli Tobie wyrazić swoje zdanie bo inaczej POlitycy zrobią to za ciebie po niemiecku