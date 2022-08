Rząd: przygotowaliśmy kompleksowe wsparcie dla odbiorców ciepła

Kopalnie ( zwłaszcza nasze) dziadziuś to możesz sobie w buty wsadzić ! Fedrowanie za wunglem 1400 metrów pod ziemią to interes życia obecnie , gdzie na innym kontynencie głębiej szpadlem grzebną i mają wyńgiel lepszej jakości niż nasz. Twój trujący wyńgiel tylko tej zimy ma cenę , ze względu na wojnę i niemożliwość szybkiego pozyskania innych paliw w ciągu kilku miesięcy. Następna zima będzie bez wyńgla , bo świat zainwestuje w OZE i nie wygasi atomówek ze względu na katastrofę klimatyczną !!

A ile trzeba będzie dopłacić do tego wsparcia????? Przecież pieniądze do tych dopłat nie wyczarują się ani nie wezmą z kosmosu. Rząd będzie musiał najpierw nam je zabrać. Rząd nie ma swoich pieniędzy. Wkłada jedynie rękę do naszych kieszeni

Proces likwidacji kopaln rozpoczal niejaki byly premier Buzek /TW ''Karol''/ To byla marionetka w rekach Krzaklewskiego.Tego dziatka polactwo wybiera na swojego reprezentanta do eurokolchozu tak jak komuchow ;/miiler ,cimoszko,belka.,wesola wdowke po adamowiczu.spurek,roze thun von dupestein,pederaste bidroniai innych targowiczan

POPIJAJĄC KAWKĘ..

2022-08-05 14:36:34

Ponad 80 miliardów zł.to koszt waszej niekompetencji!! wasze długi będą płacić dzieci , które jeszcze się nie narodziły ! Zamiast razem z UE kupować do dzisiaj wyńgiel , to wy , jak zwykle z chorągwią przed pochód ( z dniem wybuchu wojny zakaz importu) zamiast zapytać elektrociepłownie , przemysł , hurtowych handlarzy węglem , jaki stan napełnienia magazynów to Kaczysyn wiedział oczywiście lepiej , jak nam życie ułożyć no i mamy to co mamy ZADŁUŻANIE PAŃSTWA I JAZDA NA KREDYT BYLE UTRZYMAĆ KORYT