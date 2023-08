Przez Warszawę przeszła defilada z okazji Święta Wojska Polskiego

Łącznie w defiladzie wzięło udział, jak podawał resort obrony, ok. 2000 żołnierzy, 200 sztuk sprzętu i kilkadziesiąt statków powietrznych. Defilada była punktem kulminacyjnym obchodów tegorocznego Święta Wojska Polskiego, które zaczęły się już w sobotę 12 sierpnia. W ramach obchodów zorganizowano także ok. 70 pikników wojskowych w miejscowościach wszystkich województw, a także szereg uroczystości z udziałem kierownictwa MON, a także prezydenta Dudy.

Pod koniec defilady zobaczyć można było zobaczyć także 3 nowe wozy bojowe Borsuk – tego typu maszyny, zaprojektowane w Polsce, mają stać się jedną z podstawowych maszyn używanych przez żołnierzy piechoty zmechanizowanej. Do polskiego wojska ma trafić ponad 100 takich maszyn. Defiladę zamknęły zakupione w Korei Południowej armatohaubice K9 Thunder – tego typu maszyny, o konstrukcji podobnej do Kraba, są dostarczane do Polski od końcówki 2022 roku.

Następnie na niebie pojawiły się samoloty bojowe – służące już od blisko 40 lat samoloty myśliwsko-bombowe Su-22, a za nimi myśliwce MiG-29. Za konstrukcjami z czasów radzieckich zobaczyć można było lekkie samoloty FA-50 z Korei Płd., które mają zastąpić MiGi. Za nimi przeleciały myśliwce wielozadaniowe F-16 – obecnie podstawowe samoloty bojowe w polskim lotnictwie. W defiladzie wzięły też udział gościnnie myśliwce Eurofighter Typhoon należące do sił włoskich – biorą one udział w misjach NATO w regionie Morza Bałtyckiego. Na koniec defilady zobaczyć można było także dwa amerykańskie myśliwce F-35. Polska zamówiła 32 takie maszyny, lecz pierwsze z nich mają zostać dostarczone w 2024 roku.

We wtorek po południu warszawską Wisłostradą przeszła defilada wojskowa pod hasłem „Silna Biało-czerwona”. Wzięło w niej udział ok. 2000 żołnierzy, obserwowanych przez najważniejszych polityków i tysiące widzów.

Komentarze

Do Tomasz itp. 2023-08-15 20:03:13 Polityka pisu jest prosta. Chcą utworzyć jak najwięcej zobowiązań dla przyszłego rządu, aby pokazać wolakom, że za czasu pisu wszystko było a teraz niestety nic nie będzie. Taka Korea nie powinna pożyczać przed wyborami w Polsce. Po drugie opozycja powinna teraz zrobić akcję informacyjną o pożyczkach pisu, wszędzie gdzie się da. Przecież wystarczyło nie kraść a okazuje się, że jesteśmy zadłużeni na potęgę nawet w Korei :)))

krotko 2023-08-15 20:02:39 Za slowa ;;legendarnego;; Frasyniuka obrazajacego polskich zolnierzy ,on iwielu przedstawicieli ''demokratycznejtargowicy'' powinni dostac po ryju,

Tomasz 2023-08-15 19:53:27 Panie Andrzeju tu piszący- program PO mial Pan przez 8 lat! Ten program to okradanie Polski ze wszystkiego! Bieda i głodne dzieci! To ich program! I 3zł podwyzki emerytur co roku!

@@obserwator 2023-08-15 19:16:28 Niby prześmiewca, ale mógłby się bardziej postarać.

obserwator 2023-08-15 18:38:40 Moi drodzy. Głosowałem i będę głosował na PIS. Na moich plecach wyniosłem PIS do władzy , do stanowisk, karier , awansów itd. I dalej będe glosował ma PIS bo to najepszy wybór dla Polski. Tak więc w referendum skreśle 4 x NIE bo takie są oczekiwania społeczeństwa.

Edek 2023-08-15 18:14:12 Realizacja telewizyjna nie do przyjęcia.Slaby komentarz beznadziejnie ustawione kamery które nie były w stanie wszystkiego pokazać. Aco do piszących to wescie sobie do glow to co powiedział Pan Prezydent suwerennosc i bezpieczenstwo Polski jest najważniejsze i w tej sprawie wszyscy powinni mówić jednym głosem. Targowicy dziekujemy . Najserdeczniejsze życzenia wszystkim żołnierzom i ich najblizszym z okazji Święta WP .Murem za Polskim mundurem . Czesc i chwała bohaterom.

@obserwator 2023-08-15 17:55:46 Idiota, czy prowokator?

Tim 2023-08-15 17:52:09 @obserwator mam beke z ciebie ***** ***

Andrzej 2023-08-15 16:56:58 Panie Donaldzie kiedy przedstawicie program bo wacham się na kogo mam zagłosować. Proszę o konkrety A nie gadki na okrągło. Jestem w słusznym wieku i już na wszystkich się zawiodłem. Czekam na programy

Maciora ??? 2023-08-15 16:44:31 Tchórz który w 2010 uciekł pociągiem spod Smoleńska ma po raz kolejny rozwalać polskie wojsko ? To Putin może spać spokojnie. Ma już swoich ludzi na wszystkich najwyższych stanowiskach w tym kraju.

Analityk 2023-08-15 16:27:39 Realia są takie - pocisk który przeleciał pół Polski znalazła przypadkowa pani będąca na koniach. Śmigłowiec białoruski odkryli przypadkowi ludzie którzy zadzwonili na 112. Jednocześnie mamy co chwile Ministra, czy Premiera ze swoim łupieżowym mentorem na konferencjach prasowych. Na tle uzbrojonego po zęby wojska i SG. Przy płocie nikomu nie potrzebny za duże miliony. Dzisiaj największym zagrożeniem dla Polski jest grupa PIS złożona z tekturowych ministrów. To jest ta siła.

A wisl 2023-08-15 15:42:37 W Szczecinie w alei w.polskiego w dniu polskiego święta i dniu święta kościelnego jeżdżą koparki, chodzą mloty i kilkunastu robotników robiących hałas i pył w nawierzchni z nowej kotki.

itd 2023-08-15 15:34:44 Czekamy na ujadanie Targowicy i jej ''ekspertow'' zaraz po defiladzie w TVN/tusk vision network/

Ludzie nie tak 2023-08-15 15:30:15 oglądam "to" na żywo w TVP i jestem zawiedziony. Po słowach polityków PiS spodziewałem sie dużej ilości ujęć właśnie z partyjniakami ale TO przerosło moje oczekiwania przeleciały najnowsze samoloty a zamiast tego co przeleciało i czy w ogóle, widzę naszą "elitę" komentatorzy całkowicie nieprzygotowani ciężko im coś dostrzec pod światło na widza tez bo kamery pod światło. Całkowicie bez opisu tego co widzimy jakaś pogawędka przy kawie kogoś kto przeczytał broszurkę partyjna i to cała wiedza.