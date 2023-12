Prezydent Andrzej Duda powołał nowy rząd

REKLAMA

Komentarze

olo 2023-12-13 15:55:26 Kaczynski mial wyprowadzic wojsko na ulice,aMaciarewicz utworzyl WOT dla obrony ''rezimu pisowskiego''Te klamstwa byly rozsiewane przez gazetke wymiotna szechtera ,portale niemieckie w Polsce i oczywiscie tvn/utworzona przez komunistycznabezpieke a nastepnie odsprzedana zydowskim grandziarzom w USA,Wybory prezydenckie wygral ten lewak -dupiarz z warszawki,Nominacje jednak TW ''oscar''przyjal od tego co przegral wybory,Oczywiscie te bajki byly dla gawiedzi glosujacych na tego klamce i drania,

Brawo 2023-12-13 15:50:09 Wiwat nowy rząd!

do Jan 2023-12-13 15:23:49 "Nitras nie wiedział gdzie się podpisać?" Bez "białego proszku" ten minister nie PO_radzi sobie z "harataniem gały". PO_żyjemy, zobaczymy jak będzie wieszał banery.https://www.tvp.info/73228420/wpadka-slawomira-nitrasa-po-opowiada-ta-sama-historyjke-tylko-zmienia-nazwy-miast.. – Wczoraj w Szczecinie wieszamy baner na płocie u pana, który zadzwonił, żebyśmy powiesili. I podchodzi do nas sąsiadka z domu obok i mówi: „Jezu, błagam was, niech ten koszmar się już skończy. Wygrajcie wybory, ja tego n

Zieb 2023-12-13 15:23:25 pararząd rusza, Boże chroń Polskę

@Valdeck 2023-12-13 14:35:30 Za dużo soku z buraka i masz spalone szare komórki, została tylko biała masa i szczątkowa kora przednia ale dopóki będziesz pożytecznym idiotą to będą cię po plecach klepać i prawić komplementy jaki ty jesteś progresywny, europejski i inkluzywny...

Dla Brauna 2023-12-13 13:59:07 Fundacja Osuchowa

Ale wstyd 2023-12-13 13:58:17 Wstydzę się że z naszego regionu będziemy mieli ministra który nie jest gramotny nawet na tyle by podpisać dokument czyniący go ministrem... A taki sprytny z niego dyzmowicz, nie miał kłopotu by wymuszać na kierującej autobusem zditm oświadczenia w sprawie sprawstwa kolizhi do której doprowadził... Oj odbije się Tuskowi ten wybór, będzie jak z Braunem albo gorzej.

Rząd 23 grudnia. 2023-12-13 13:43:17 Powstał rząd zwany 13 grudnia. Komuniści wracają do władzy w rocznicę zamachu przeciw Polakom sowieckiego lokaja Jaruzelskiego. Zaczął się reżim PO. Na początek złożono donos do prokuratury na osobę, która prowadziła publiczną zbiórkę pieniędzy dla posła Brauna, któremu Hołownia odebrał półroczną pensje poselską. Żydzi to potęga w Polsce. To początek państwa totalitarnego.

Valdeck 2023-12-13 13:28:48 Podejrzewam że wkrótce spadnie liczba tych smętnych komentarzy opłacanych jeszcze via polskie lasy przez zerowców

@Jan 2023-12-13 12:22:24 Nitras jest leworęczny. Mój syn też jest leworęczny. Nie cierpiał pisać piórem, ani długopisem o "mokrym" żelu bo normalnie brudził i zamazywał to co napisał. Przez to z polskiego miał przerąbane. Na szczęście obecne CV nie pisze ręcznie, a tym bardziej nie pisze w języku polskim. Tak samo odebrałem te zachowanie Nitrasa bo ewidentnie było widać że coś tą lewą dłoń podnosił aby nie zabrudzić. Osobiście nie lubię Nitrasa ale w tym przypadku tak mogło być.

Do MCD 2023-12-13 12:21:55 Tak ? Tylko zauważ , kto robi obstrukcję , biega z gaśnicą , przeszkadza w prowadzeniu obrad Sejmu RP No kto ?? Właśnie ci , którzy dotychczas sprawowali władzę i z izby parlamentarnej zrobili sobie folwark. Hołownia za to wprowadza nową jakość i chwała w końcu za normalność i pilnowanie kozaczenia przez posłów bez względu na partię polityczną...

itd 2023-12-13 11:48:19 TKM,To zbieranina postkomunistow i lewakow wszelkich odmian pod przywodztwem TW''OSKARA'' Szczesliwej Polski juz czas--Ha! Ha! Rodzice uwazajcie kto edukuje wasze dzieci !

@Oby 2023-12-13 11:47:08 Trzeba być ślepym i glupim aby nie zauważyć ze starzy !@#$€& wrócili. Na początek byl przekret na wiatraki. Sami fachowcy w tym "żądzie" - nauczycielka ministrem zdrowia, "miszcz" kierownicy Nitras ministrem sportu, lekarz (Kosiniak Kamysz) ministrem obrony, resztę przemilczę... "Żąd" kompetentnych "fachowców" Czekam tylko na podpalenie "Reichstagu" aby wprowadzić dyktature....wzorce przejął nasz "wuc" z krwią dziadków...

Nareszcie jest! 2023-12-13 11:46:36 Mamy swojego ministra! Może nie umie podpisać się ale za to umie trzymać piłę.

Sierp 2023-12-13 11:43:26 Piękne skojarzenie - rocznica stanu wojennego oraz wprowadzenie do władzy politycznych spadkobierców zbrodniczego reżimu komunistycznego, który tamten stan wprowadził.

Baba z magla 2023-12-13 11:36:41 Przeżyliśmy stan wojenny, przeżyjemy Tfuska i ten rząd!

Jan 2023-12-13 11:11:49 Nitras nie wiedział gdzie się podpisać? Komedia podczas zaprzysiężenia, interweniował Tusk. Sala wybuchła śmiechem.

nareszcie 2023-12-13 10:51:48 Koniec reżimu PiS.

MCD 2023-12-13 10:41:40 Miała być nowa jakość, a wyszedł skandal na cały świat! Największe międzynarodowe media piszą o tym, co się dzieje w Sejmie RP pod kierunkiem marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który zamiast odpowiedzialnie dbać o bezpieczeństwo w parlamencie, skupia się na tanim poklasku i docinkach pod adresem posłów