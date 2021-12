Lex TVN. Prezydent odmówił podpisania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

Prezydent Andrzej Duda zawetował w poniedziałek nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Ustawa nazwaną "lex TVN" wraca teraz do Sejmu ale jej los wydaje się przesądzony, gdyż PiS nie ma wystarczającej większości by weto prezydenckie odrzucić (potrzeba 276 głosów).

Argumentując swoją decyzję prezydent Duda powiedział, że ustawa forsowana przez Prawo i Sprawiedliwość budzi poważne wątpliwości co do jej konstytucyjności ale też jest niezgodna z polsko-amerykańską umową o ochronie inwestycji. - Umów trzeba dotrzymywać, to dla Polaków kwestia honorowa - dodał prezydent.

Nie sprawdziły się zatem ostatnie nieoficjalne doniesienia części mediów, które sugerowały, że Andrzej Duda skłania się raczej ku odesłaniu noweli ustawy medialnej do Trybunału Konstytucyjnego.

Decyzję głowy państwa skomentował w mediach społecznościowych lider Platformy Obywatelskiej. "Ulica i zagranica (Ameryka), czyli presja ma sens. Niech nikt już nie mówi, że nie warto, że się nie da, że nic nie możemy. Możemy i musimy" - napisał Donald Tusk.

Rozczarowania takim obrotem sprawy nie kryje szczeciński radny i polityk Solidarnej Polski Dariusz Matecki. "Prezydent Andrzej Duda zawetował tzw. #lexTVN, czyli nie mogą w Polsce obowiązywać przepisy takie jak np. we Francji. Zablokował naszą reformę sądownictwa, zablokował degradację komunistycznych zbrodniarzy. Przemilczę" - napisał na Twitterze Matecki.

