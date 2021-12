Protest przeciwko "Lex TVN" w Szczecinie

Jak tu brakuje Mateusza Kijowskiego on by dodał wigoru protestom

Jakoś nie możemy się dowiedzieć ilu migrantów przyjęli pod dachy swoich licznych mieszkań i domów członkowie i sympatycy PO? Może przyjęli tego biedaka co pływał nago 6 dni w Bugu?

Chyba są zmartwieni słabą frekwencją ale dobrze że wybrali plac Adamowicza bo tam już 10 osób wygląda jak tłum. Arek się stara jak i reszta ale jak nie idzie to nie idzie te same twarze na każdym protescie.

Wszystko dzieje się w momencie, gdy nie brakuje problemów: szaleje inflacja, kryzys na granicy z Białorusią nie jest rozwiązany, białoruska telewizja "rozgrywa" polskiego dezertera, pieniądze z Funduszu Odbudowy ciągle są wstrzymane, a spór z Unią narasta. Rząd w dodatku zupełnie nie radzi sobie z czwartą falą pandemii, a sytuację pogorszy przybycie do Polski nowego, wyjątkowo zaraźliwego wariantu wirusa: Omicronu.

Nadreprezentacja PO na wiecu nie jest przypadkowa. Muszą zyskać uznanie w oczach swojej stacji inaczej nie będą ich pokazywać. A miało to być spontaniczne, oddolne, spontaniczne i społeczne protestowanie. Ludzie tego nie kupują

do boju polacy

Znalaly sie autorytety w postaci copertfielda, nitrasai marchewki.Dla nich telewizja nalezaca do eskimosow to przystan dla antypolskiego belkotu.

tvn jest i będzie

2021-12-19 20:39:45

znowu z ludzi robią idiotów. 51% discovery musi odsprzedac podmiotowi UE to tylko takie ograniczenie.Moze sprzedać bogaczom z Polski lub UE ., może puścic akcje do ludzi.Nie może kupić tego skarb państwa.Na miejscu amerykanów sprzedaje 2 % michnikowi a pozostałe udziały komu popadnie i razem rządzimy dalej albo 2% dla pracownikom polskim tvn owsiakow starej SB .Wystarczy przypilnować te 2% by nie dostało sie byle gdzie i dalej discovey rządzi bo ma 51 % czyli większośc z zaprzyjażnionymi.