B. szef CBA: Czy służby podsłuchiwały opozycję. Żaryn: to nieprawda, służby działają zgodnie z prawem

Wojtunik ,czy to ten co w rozmowie z ta blondynka z nierzadu ryzego wydal Sienkiewicza/szefa po bezpieki/? Tenze Sienkiewicz wydal rozkazl podpalic budke pod ruska ambasada ,zeby oskarzyc narodowcow,Niedawno byl wyprowadzony przez budke tylko Boryslawa z sejmu bo byl nawalony jak stodola,To takie elity.na ,ktore glosuje polactwo,

Zenek

2023-10-22 13:25:33

Sieją panikę zapominając że odpowiedzialność za państwo każe być powściągliwym w takich sformułowaniach bo potem jak zwykle brak dowodów. Co najmnie o tyle jest to mało poważne że na temat podsłuchów wypowiada się były szef CBA co dał się podsłuchać kelnerom i nie umiał złapać mafii vatowskich co zajumały 240 mld zl.