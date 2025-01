Nowy statek PŻM. Odbiór i chrzest „Polsteam Okra”

Jeziorowiec „Polsteam Okra” został w czwartek odebrany ze stoczni. Odbył się też jego chrzest. Fot. PŻM

W chińskiej stoczni Shanhaiguan w Qinhungdao (prowincja Hebei) 16 stycznia odbyło się uroczyste przekazanie najnowszego statku Polskiej Żeglugi Morskiej – m/s „Polsteam Okra”. To jednostka o nośności 36 880 ton zaliczana do klasy tzw. jeziorowców (laker-max). Podczas przekazania masowca odbył się również jego chrzest. Matką chrzestną został długoletnia pracownica PŻM Mirosława Ruchniak.

– Statek załaduje stal w chińskich portach Changshu oraz Caofedian, następnie wyruszy w długą podróż przez Pacyfik, by 13 marca dotrzeć do Kanału Panamskiego – informuje Krzysztof Gogol, rzecznik Grupy PŻM. – Następnie przez Atlantyk skieruje się do portów Wielkich Jezior Amerykańskich: Cleveland oraz Milwaukee w Stanach Zjednoczonych, gdzie dotrze już wiosną, 5 kwietnia.

Jednostką „Polsteam Okra” w jej dziewiczej podróży dowodzi kpt. ż.w. Krzysztof Dziurdzikowski.

Laker-maxy wymiarami są przystosowane do wpływania, przez system kanałów i śluz, na Wielkie Jeziora Amerykańskie (jeziorowce są dłuższe, ale węższe od klasycznych masowców). To strategiczny dla PŻM rynek, dokąd armator przewozi wysokogatunkową stal na potrzeby amerykańskiego przemysłu samochodowego. Stal ta jest ładowana w stalowni Tata Steel w IJmuiden w Holandii, lub – w przypadku nowych statków odbieranych w Chinach – pochodzi od dostawców chińskich i koreańskich.

Jeziorowce PŻM mają w nazwie polskie jeziora. Okra jest niewielkim jeziorem położonym w województwie zachodniopomorskim, na Pojezierzu Drawskim.

„Polsteam Okra” to piąty – zamówiony w chińskiej stoczni Shanhaiguan – jeziorowiec z serii dwunastu, zapoczątkowanej przez m/s „Polsteam Dąbie”.

Obecnie flota Polskiej Żeglugi Morskiej liczy 56 statków, w tym 52 masowce i cztery promy zarządzane przez spółkę Unity Line.

(ek)