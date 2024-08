Chrzest statku PŻM w stoczni „Gryfia”

sypali piach w tryby Morawieckiemu , a sami dawali dupy w realizacji swoich zadań. Roboli traktowali jak meneli .To menele robią na budowach za granicą .Teraz zmiana władzy i wybrali nowych Prezesów ." Udźwigną " te mądre głowy kontynuację budowy Doku dla Gryfii, czy za chwilę : pinindzy ni ma i nie będzie i będzie prywatyzacja za złotówkę, aby jakiś Sylwek może kupił Gryfię za pieniądze z PŻM-u ? Skąd MY to znamy ? Wy gołodupcy ! PIS pilnował Polski, a te mendy , aby tylko sprzedać, bo ni ma !

@/////

2024-08-01 22:07:24

No i co w związku z tym? Co w sprawie przemysłu stoczniowego proponują twoi idole z PO? Czy wykluczyłeś obawy, że może to kolidować z przemysłem niemieckim? A może ty z komuchów, które dla własnego koryta zaorały przemysł stoczniowy w Szczecinie, a z nim całe miasto? Co tam różne piechoty i millery ci podszeptują? Słuchamy! Pisz śmiało! Jesteśmy ciekawi co zaprzańcy cieszący się z upadku własnego przemysłu mają do powiedzenia.