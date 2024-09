Nowy jeziorowiec Polskiej Żeglugi Morskiej. „Polsteam Pile” wszedł do floty armatora

Kapitan i matka chrzestna statku. Fot. PŻM

W czwartek (26 września) o godz. 15.10 czasu lokalnego, w chińskiej stoczni Shanhaiguan w Qinhungdao (prowincja Hebei), odbyło się uroczyste przekazanie oraz chrzest najnowszego statku Polskiej Żeglugi Morskiej – m/s „Polsteam Pile”. To jednostka o nośności 37 000 ton, zaliczana do klasy tzw. jeziorowców (laker-max).

Matką chrzestną „Polsteam Pile” została Karolina Borchardt, starszy operator statków z Zakładu Eksploatacji Floty PŻM.

– „Polsteam Pile” to już czwarty z dwunastu jeziorowców o nośności 37 000 dwt zamówionych przez Polską Żeglugę Morską w stoczniach chińskiej grupy Dalian Shipbuilding Industry Company (DSIC) – informuje Krzysztof Gogol, rzecznik prasowy Grupy PŻM. – Poprzednie trzy statki: „Polsteam Dąbie”, „Polsteam Koprowo” oraz „Polsteam Lebsko” wchodziły do eksploatacji w tym roku, a kolejne masowce z serii będą odbierane co kwartał w latach 2025 – 2026.

Jak dodaje rzecznik, osiem pierwszych jednostek jest wyposażonych w energooszczędne silniki napędzane klasycznym paliwem. Ostatnia czwórka będą to już statki mogące spalać bezemisyjny „zielony” metanol.

Laker-maxy wymiarami są przystosowane do wpływania przez system kanałów i śluz na Wielkie Jeziora Amerykańskie. To strategiczny dla PŻM rynek, dokąd rocznie armator przewozi ok. 300 tys. ton wysokogatunkowej stali.

Masowcem „Polsteam Pile” w pierwszym rejsie dowodzi prawdziwy weteran żeglugi na Wielkich Jeziorach Amerykańskich kpt. ż. w. Piotr Mikołajczyk, który dowodził już pierwszym z serii statków „Polsteam Dąbie” w jego dziewiczej podróży.

Podobnie też jak jego trzej poprzednicy statek załaduje 29 200 ton wysokogatunkowej stali w portach azjatyckich: Lianyungang (Chiny), Incheon (Korea) oraz Kwangyang (Korea). Potem skieruje się do Singapuru po paliwo, a następnie przepłynie Pacyfik, przejdzie przez Kanał Panamski, wpłynie na Atlantyk i skieruje się do portów rozładunku na Wielkich Jeziorach Amerykańskich: Three Rivers (Kanada), Hamilton (Kanada), Toledo (USA) oraz Windsor (Kanada).

Armator ma nadzieję, że „Polsteam Pile” i jego załodze będą sprzyjały wiatry i zdążą oni na Wielkie Jeziora jeszcze przed ich zamknięciem na sezon zimowy w końcu grudnia.

Wszystkie nowe jeziorowce PŻM mają na swoich burtach nazwy polskich jezior. Pile to piękne jezioro na Pojezierzu Szczecineckim, w gminie Borne Sulinowo. Ma prawie 9 km długości i prawie 3 km szerokości, a głębokość na nim dochodzi do aż 44 m.

Obecnie flota PŻM składa się z 56 statków, w tym 52 masowców i 4 promów.

(ek)