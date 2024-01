Polska Żegluga Morska ma nowy statek. „Polsteam Dąbie” dołączył do floty

FIGO

2024-01-24 19:44:56

Jeziorowce PŻM-u od lat wożą zboże CARGIL do , pytanie gdzie ? do Europy ( do kogo ? ) , Afryki ?. Wiadomo , na jeziora amerykańskie stal ( przeważnie z Holandii ) . Jak się to ma do zboża z Ukrainy ? Gdzie jedno, a gdzie drugie ? . Ile tego zboża z Ameryki ?