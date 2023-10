Koniec prac budowlanych na terminalu promowym [GALERIA, FILM]

Na terminalu promowym w Świnoujściu zakończyły się prace budowlane w ramach zadania pn. „Przystosowanie infrastruktury terminala promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego”. Poinformowano o tym w piątek (6 października) na specjalnej konferencji prasowej z udziałem wiceministra infrastruktury Marka Gróbarczyka, jak również zaproszonych gości, w tym posłów, przedstawicieli armatorów promowych oraz partnerskich portów Ystad i Trelleborg.

– Stoimy dzisiaj faktycznie na bramie, która prowadzi nas w świat ze Świnoujścia, które będzie odgrywać niezwykle istotną rolę w rozbudowie gospodarki morskiej – mówił wiceminister. – Nabrzeże, które dzisiaj jest oddawane, stanowi kluczowy element terminalu promowego, który z kolei obsługuje tzw. Route 65, a więc Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy. Korytarz ten w ostatnim czasie okazał się dominujący, jeśli chodzi o transport północ – południe, a przede wszystkim połączenie ze Skandynawią. W opinii niektórych ekspertów, to najbardziej intratna linia na świecie, ale na pewno jest to jedna z najbardziej intratnych linii w Europie, bo zainteresowanie tym kierunkiem transportowym zgłasza wiele firm. Dla nas podstawą i kierunkiem działania są oczywiście nasi armatorzy: Unity Line, Polferries, a więc Polska Żegluga Morska i Polska Żegluga Bałtycka, które tu operują i mają dominujące znaczenie w transporcie.

Marek Gróbarczyk dodał, że chodzi o ogromny wolumen: blisko milion pasażerów i pół miliona ciężarówek przewożonych rocznie.

– Inwestycja była realizowana w trudnym okresie pandemii – podkreślił Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście – inwestora przebudowy terminalu. – Spotkaliśmy się tutaj z bezpośrednim wpływem zerwania łańcuchów transportowych z Azji do Europy. Części nabrzeża nr 5, na którym się teraz znajdujemy, były sprowadzane z Azji i uległo to zahamowaniu, ale w końcu dotarły. Potem przyszła wojna na Ukrainie. To kolejne trudne momenty, ale dzięki bardzo dobrej współpracy z firmą Budimex, głównym wykonawcą, również z podwykonawcami, udało się wszystko doprowadzić do szczęśliwego końca, który rozpocznie nową jakość dla portu Świnoujście.

Obszarem inwestycji objęta była północna część terminalu, tj. stanowiska promowe nr 5 i 6 oraz ich zaplecze. Oba stanowiska połączono, dzięki temu powstała jedna linia cumownicza o długości 294 m, umożliwiająca obsługę promów o długości do 270 m. Wykonano także roboty związane z umocnieniem dna. Rampa przeładunkowa uzyskała nowe parametry: 35 m szerokości i 180 T nośności. Przebudowano istniejącą i wykonano nową infrastrukturę techniczną na nabrzeżu i zapleczu. To samo dotyczy torów kolejowych na zapleczu stanowisk nr 4 i 5. Poddano przebudowie istniejące place manewrowo-postojowe oraz wybudowano nowe ze 170 miejscami postojowymi dla naczep i umożliwiające obsługę ładunków intermodalnych. Powstała nowa estakada nad stacją kolejową Świnoujście, która łączy zaplecze z terenem terminalu.

Prezes Urbaś przypomniał, że na czas robót budowlanych dawne nabrzeża 5 i 6 były wyłączone z eksploatacji, ale dzięki pracy załogi terminalu promowego obyło się bez perturbacji dla bieżącej obsługi ruchu promowego pomiędzy Szwecją i Polską.

ZMPSiŚ zakupił też specjalistyczny sprzęt: wozy kontenerowe, ciągniki siodłowe, tablety przemysłowe, radiotelefony i platformy kontenerowe wraz z akcesoriami.

Koszt całej inwestycji to 185 mln zł. Projekt ma wsparcie z funduszy unijnego instrumentu finansowego CEF (Łącząc Europę).

Terminal promowy oferuje ok. 7 km długości linii ładunkowej. Odbywa się tu 12 – 13 zawinięć na dobę. W ub. roku liczba zawinięć wyniosła 3387, a terminal obsłużył 1 097 535 osób, 515 688 samochodów ciężarowych i naczep oraz 270 969 samochodów osobowych. Łączny tonaż wyniósł 14 463 tys. ton.

(ek)

Fot. Dariusz GORAJSKI

Film: Piotr Sikora