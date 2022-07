Gaz ziemny dla Grupy Azoty. PGNiG strategicznym dostawcą

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Grupa Azoty i jej spółki zależne podpisały aneksy do obowiązujących umów sprzedaży paliwa gazowego, przedłużając współpracę dotyczącą dostaw gazu ziemnego do końca września 2023 roku. Szacowana wartość podpisanych aneksów w odniesieniu do okresu przedłużenia kontraktów indywidualnych (obejmująca dostawy od 1 października br. do 30 września 2023) wynosi 13,4 mld zł. Podstawą kalkulacji formuły cenowej są rynkowe wartości indeksów cen gazu.

– PGNiG pozostanie wiodącym dostawcą gazu dla Grupy Azoty – powiedziała Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes PGNiG SA. – Bardzo dobra współpraca między naszymi firmami jest istotna szczególnie dziś, kiedy obserwujemy tak dużą zmienność na europejskich rynkach. Obecna sytuacja pokazuje, jak ważną rolę odgrywa dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego, stanowiącego jeden z kluczowych surowców dla zakładów produkcyjnych Grupy Azoty. Stale realizujemy działania mające na celu zapewnienie dostaw gazu ziemnego, między innymi intensyfikując odbiór kolejnych ładunków LNG z wykorzystaniem terminali w Świnoujściu i Kłajpedzie.

Jak podkreśliła, potencjał dywersyfikacyjny istotnie wzrośnie jeszcze w tym roku wraz z oddaniem nowych połączeń międzysystemowych, w tym w szczególności Baltic Pipe, zwiększając bezpieczeństwo energetyczne Polski.

– Za nami długi proces negocjacyjny, którego finalnym efektem są m.in. dodatkowe mechanizmy współpracy oparte na rynkowych wartościach indeksów cen gazu – stwierdził Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty SA. – W przypadku Grupy Azoty stabilność dostaw gazu jest kluczowym czynnikiem wpływającym bezpośrednio na skalę produkcji. PGNiG jest sprawdzonym partnerem biznesowym, a to szczególnie istotne, mając na względzie wyzwania, jakie stawia przed nami rynek gazu od ponad roku.

W wyniku zawartych aneksów PGNiG pozostanie kluczowym dostawcą gazu ziemnego dla pięciu spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, tj.: Grupy Azoty SA z siedzibą w Tarnowie, Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA, Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA, Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA oraz Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” SA.

(ek)