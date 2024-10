Debiut nabrzeża Norweskiego w szczecińskim porcie

Fot. ZMPSiŚ

Kontenerowce „Elbrunner” i „Edith” to pierwsze jednostki, które zostały obsłużone na zupełnie nowym nabrzeżu Norweskim w szczecińskim porcie. Statki przypłynęły w środę 23 października. Przy sąsiednim nabrzeżu Fińskim, które do tej pory przyjmowało kontenerowce, prowadzono w tym czasie prace pogłębiarskie.

Nabrzeże Norweskie zbudowano w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”. To inwestycja Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Prace, których głównym wykonawcą jest sopocka firma NDI, są na końcowym etapie. Cały projekt ma być gotowy w połowie 2025 roku. Jest on współfinansowany ze środków unijnych z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt prac to blisko pół miliarda złotych.

Przedsięwzięcie polega na przebudowie nabrzeży Czeskiego i Słowackiego, budowie nowych po drugiej stronie Kanału Dębickiego – Norweskiego i Duńskiego, poszerzeniu (ze 120 do 200 m) samego kanału i pogłębieniu go do 12,5 m, umocnieniu jego dna w rejonie nabrzeży Spółdzielczego, Fińskiego i Czeskiego tzw. materacem betonowym. Kolejnym elementem inwestycji jest pole odkładu urobku na wyspie Ostrów Mieleński. To tam oraz na przebudowywanych w ramach innego kontraktu polach odkładu na Ostrowie Grabowskim składowany będzie urobek wydobyty podczas robót czerpalnych. Do zagospodarowania będzie ok. 1,5 mln m sześc.

Dzięki dostosowaniu nabrzeży przy Kanale Dębickim do głębokości technicznej 12,5 m i modernizacji infrastruktury technicznej na ich bezpośrednim zapleczu oraz budowie nowych nabrzeży zwiększą możliwości przeładunkowe portu.

Nowe nabrzeże Norweskie ma długość 300 m. W środę (23 października) zacumowały przy nim pierwsze statki. To kontenerowce „Elbrunner” i „Edith”, mające po blisko 140 m długości. W nocy z czwartku na piątek opuściły Szczecin.

– Obsługiwała je nasza najnowsza suwnica STS – poinformowała Monika Żaboklicka z firmy DB Port Szczecin.

Przypomnijmy, że urządzenie to działa od początku grudnia ub. roku, dołączyło wtedy do dwóch starszych suwnic kontenerowych. ©℗

(ek)