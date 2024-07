Czy Rhenus połknie Bulk Cargo?

Obecnie zbierane są podpisy pod petycją do Ministerstwa Infrastruktury, które to rozpatruje wniosek niemieckiej firmy o zgodę na przejęcie kontroli nad największym operatorem w szczecińskim porcie – spółką Bulk Cargo. Na zdjęciu – Infrastruktura portowa spółki Bulk Cargo. Fot. Marek KLASA

Bezpieczeństwo strategiczne Polski jest obecnie zagrożone – uważa działacz Konfederacji – dr Marcin Sowiński. Zbiera on podpisy pod petycją do Ministerstwa Infrastruktury, które to rozpatruje obecnie wniosek niemieckiej firmy Rhenus Beteiligungen International GmbH o zgodę na przejęcie kontroli nad spółką Bulk Cargo, która to jest największym operatorem portu w Szczecinie i Świnoujściu.

„Niemiecki kapitał próbuje przejąć kontrolę nad firmą będącą największym operatorem portu w Szczecinie i Świnoujściu, tj. Bulk Cargo – Port Szczecin Sp. z o.o. Firma ta jest jeszcze w 60 proc. w rękach polskich. Niemiecka firma Rhenus, która ma już 40 proc. udziałów w tej spółce, zamierza przejąć resztę udziałów i przejąć kontrolę nad tą spółką” – czytamy na stronie citizengo.org

„Jednocześnie – czytamy dalej na wspomnianym portalu – w Ministerstwie Infrastruktury rozpatrywany jest wniosek złożony przez Rhenus Beteiligungen International GmbH na podstawie art. 3b ustawy o portach i przystaniach morskich (t.j. Dz.U. z 2023 poz.1796) w drodze postępowania administracyjnego dotyczący zgody przez Ministerstwo na przejęcie kontroli nad spółką Bulk Cargo przez niemiecki podmiot Rhenus. Spółka Bulk Cargo prowadzi m.in. przeładunek masowy surowców energetycznych, a naszym zdaniem, przejęcie kontroli nad taką firmą przez obcy kapitał, stanowi wymienione ww. cytowanej ustawie art. 3 pkt 6, zagrożenie obronności, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa morskiego lub porządku publicznego oraz interesu publicznego i powoduje konieczność wydania odmowy na to ze strony Ministerstwa Infrastruktury.

Do dziś petycje podpisało około 1500 osób.

– To jest poważna sprawa – mówi autor petycji dr Marcin Sowiński. – Pięć procent wszystkich przeładunków w polskich portach przechodzi przez spółkę Bulk Cargo – Port Szczecin Sp. z o.o. Przeładowuje ona między innymi surowce energetyczne. Odpowiedź na mój wniosek o dostęp do informacji publicznej od Ministra Infrastruktury jest zdawkowa. Odpowiedzi nie ma również z Zarządu Portów Szczecin – Świnoujście.

Wniosek niemieckiej firmy Rhenus Beteiligungen International GmbH (z siedzibą w Holzwickede) w sprawie przejęcia bezpośredniej kontroli nad spółką Bulk Cargo – Port Szczecin poprzez nabycie w niej udziałów wpłynął do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 10 maja br.

Do przejęcia kontroli nad Bulk Cargo, według znowelizowanych przepisów, potrzebna jest m.in. zgoda ministra infrastruktury właściwego do spraw gospodarki morskiej.

Przypomnijmy, że o sprawie przejęcia Bulk Cargo – Port Szczecin przez firmę Rhenus było głośno półtora roku temu. Złożyła ona podobny wniosek do UOKiK pod koniec września 2022 r., ale Urząd umorzył postępowanie 3 stycznia 2023 r. Rhenusowi udało się wcześniej kupić ok. 40 proc. udziałów BC – PS od jednego z udziałowców. Firma zdążyła to zrobić przed uchwaleniem przez Sejm (w styczniu 2023) nowych przepisów, czyli prawa pierwokupu akcji lub udziałów portowych firm przez Skarb Państwa. Miało to chronić spółki działające w strategicznych dla gospodarki portach morskich przed wrogimi przejęciami.

Projekt wejścia Rhenusa do Bulk Cargo – Port Szczecin jako inwestora był przygotowywany od paru lat.

Aby niemiecka firma mogła przejąć BC – PS, potrzebuje m.in. zgody Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz ministra infrastruktury właściwego do spraw gospodarki morskiej, czyli Arkadiusza Marchewki z Koalicji Obywatelskiej. Przypomnijmy, że jako poseł ówczesnej opozycji był on przeciwny wprowadzeniu prawa pierwokupu udziałów i akcji spółek działających w portach. Twierdził, że istniejące do tej pory prawo pierwokupu w przypadku nieruchomości jest bardzo dobrym zabezpieczeniem, a przejmowanie akcji czy udziałów to powrót do minionego ustroju.

– To jest ustawa, która niszczy prywatne firmy portowe – mówił A. Marchewka. – To jest atak na wolność gospodarczą.

Z kolei inny poseł ze Szczecina (obecnie minister nauki), Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, wskazywał na posiedzeniu komisji sejmowej, że zmiana przepisów wiąże się z kupnem udziałów w spółce Bulk Cargo – Port Szczecin przez firmę z Niemiec, a nie z bezpieczeństwem energetycznym, jak to uzasadniali projektodawcy. Dariusz Wieczorek uznał nowelizację za psucie prawa i wprowadzanie niepewności wśród prywatnych podmiotów gospodarczych. Krytyki nie szczędzili też posłowie Konfederacji.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka zwracał natomiast uwagę na to, że zwiększenie udziału Niemców w portach Szczecin-Świnoujście nie musi oznaczać sukcesu gospodarczego.

– My jesteśmy konkurencją dla portów niemieckich – podkreślał.

Ówczesny wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk (PiS) tłumaczył, że chodzi o to, aby się zabezpieczyć przed wrogim przejęciem spółek.

Ostatecznie z zaproponowanym rozwiązaniem nie zgodziła się większość ugrupowań opozycyjnych w Sejmie poprzedniej kadencji. Poparli je natomiast m.in. posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz prawie wszyscy z koła Polska 2050, co sprawiło, że nowelizację ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw przyjęto. ©℗

(ek, K)