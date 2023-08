Postaw na Chudego

Mały wesoły psiak z pociesznie klapniętymi uszami. Gdyby nie choroba dotychczasowej opiekunki, Chudy wciąż byłby jednym z najszczęśliwszych pupili pod słońcem.

Fortuna płata figle, a życie pisze własne - nieprzewidywalne - scenariusze. O czym właśnie się przekonał Chudy - psi senior, który z objęć kochającej opiekunki musiał trafić do schroniska.

- Chudy jest schroniskowym adopciakiem. Powrócił do nas po dwóch latach, bo stan zdrowia jego opiekunki pogorszył się na tyle, że dłużej już nie była w stanie opiekować się swoim pupilem - opowiadają schroniskowi opiekunowie.

- To spokojny, łagodny i przyjacielski pies. Ma 10 lat, ale jak nazwać go seniorem, to spojrzy z wyrzutem: „hola, hola!" Potem pobiegnie za piłeczką i wróci z nią hipnotyzując opiekuna tymi swoimi zabawnymi uszami. Bardzo energiczny i wesoły psiak, który z pewnością będzie cudownym towarzyszem dla rodziny - dodaje jedna z wolontariuszek.

Chudy jest w świetnej kondycji i zdrowiu. Na nowy dom i rodzinę czeka w boksie nr 28. Kto chciałby przygarnąć Chudego (276/23) - lub jakąkolwiek inną psinę w potrzebie - jest proszony o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie (ul. Zwierzęcy Zakątek 1, tel. +48 91 48 70 281, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl).

Placówka jest czynna codziennie, od poniedziałku do soboty, w godzinach 8-16. Uwaga: przed każdą adopcją obowiązuje ankieta przedadopcyjna (link: http://bitly.pl/W6C4l) oraz minimum dwa spacery zapoznawcze. Schronisko nie wydaje psów na łańcuch. Prosi o przemyślane adopcje.

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu”. Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdą w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

(an)

Fot. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt/Wolontariat

Kto szuka psa łagodnego i doskonale sprawdzającego się w realiach domowych, ten powinien postawić na Chudego (276/23). Ten psiak zasługuje na drugą szansę od losu - na kochającą rodzinę. Potrzebuje jej na już i na zawsze.