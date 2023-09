Enea Stadion – nowa nazwa stadionu miejskiego w Poznaniu [GALERIA]

Dariusz Szymczak, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych podczas konferencji prasowej informującej o objęciu stadionu Lecha Poznań sponsoringiem tytularnym. Fot. archiwum ENEA

Enea, wiodący koncern na rynku energii, została sponsorem tytularnym stadionu miejskiego w Poznaniu. Enea Stadion jest jedną z największych i najważniejszych aren sportowych w Polsce. Na boisku przy Bułgarskiej mecze rozgrywa duma Wielkopolski – Lech Poznań.

Enea, koncern energetyczny z siedzibą w Poznaniu, została sponsorem tytularnym poznańskiego stadionu miejskiego, który przez najbliższe cztery lata będzie nosić nazwę Enea Stadion. Enea jako firma odpowiedzialna społecznie jest zaangażowanym sponsorem wielu klubów sportowych, inicjatyw i przedsięwzięć oraz związków sportowych, w tym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jako marka szczególnie obecna jest w Poznaniu i Wielkopolsce.

– Enea Stadion to duma Poznania, obok Katedry na Ostrowie Tumskim czy poznańskiego Ratusza wraz z koziołkami to jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w mieście. Enea konsekwentnie buduje rozpoznawalność swojej marki jako sponsora aktywnie i odpowiedzialnie angażującego się w rozwój sportu amatorskiego i zawodowego. Naturalnym stało się więc dla nas wsparcie obiektu sportowego tak bardzo ważnego dla Poznania i Wielkopolski, powszechnie znanego w całym kraju. Sponsoring tytularny stadionu jest ukoronowaniem naszego zaangażowania we wsparcie sportu i licznych działań społecznie odpowiedzialnych, z których korzystają również mieszkańcy Poznania – powiedział Dariusz Szymczak, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych.

Enea na kolejne cztery lata, do 2027 r. stała się współgospodarzem stadionu wraz z jego operatorem, spółką Stadion Miejski i KKS Lech Poznań.

– To ważny dzień dla Stadionu Miejskiego w Poznaniu, który od dzisiaj nosi dumną nazwę Enea Stadion. Liczę, iż zawarta umowa jest początkiem owocnej, wieloletniej współpracy największego przedsiębiorstwa Wielkopolski – Enei oraz spółki Stadion Poznań, operatora najpopularniejszego i najlepiej rozpoznawalnego obiektu sportowego Wielkopolski, będącego domem Lecha Poznań oraz miejscem spotkań i integracji wielu pokoleń Wielkopolan. Dziękuję za zaufanie i konstruktywne wypracowanie unikatowej koncepcji połączenia typowych świadczeń komercyjnych z działaniami o charakterze społecznej odpowiedzialności biznesu – stwierdził Rafał Wrzeszcz, prezes zarządu Stadion Poznań sp. z o.o.

Enea Stadion to dom i baza treningowa ośmiokrotnego mistrza Polski – Lecha Poznań. Stadion tylko w pierwszej połowie tego roku, odwiedziło już prawie 300 tysięcy kibiców, z imponującą średnią blisko 25 tysięcy osób na mecz. Trzykrotnie w tym roku na trybunach zasiadł już komplet widzów, czyli blisko 43 tysiące kibiców. Pierwszą imprezą masową na poznańskim stadionie z okazji jego otwarcia po przebudowie w 2010 roku był koncert gwiazdy światowego formatu – Stinga. Pierwszym meczem natomiast był mecz Ligi Europejskiej, w którym KKS Lech Poznań pokonał austriacki Red Bull Salzburg. W 2012 roku stadion w Poznaniu był areną rozgrywek Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej.

Enea Stadion to również miejsce, gdzie sport zawodowy wykorzystuje możliwości tej areny do promowania kultury fizycznej wśród młodzieży i mieszkańców. Rozbudowana baza sportowa, w tym boiska treningowe do piłki nożnej, dostępne latem rolkowisko, a w okresie zimowym lodowisko, tworzą doskonałe warunki i stwarzają motywację do aktywnego spędzania czasu. Na terenie stadionu znajdują się także boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę oraz czynny całą dobę klub fitness. Stadion to także obowiązkowy punkt wycieczek, zwłaszcza wśród młodzieży. Obiekt na stałe wpisał się w mapę atrakcji turystycznych miasta – tylko w tym roku odwiedziło go już ponad 30 tysięcy osób. Operator stadionu – spółka Stadion Miejski, wykorzystując potencjał poznańskiej dumy, stworzyła miejsce, które jest doskonałą przestrzenią do spotkań, eventów, koncertów i wydarzeń, nie tylko sportowych. Przestrzenie biznesowe stadionu, wraz z terenami zielonymi, przygotowanymi do obsługi wydarzeń biznesowych, stanowią popularne miejsce spotkań, szkoleń i konferencji.