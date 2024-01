Sweco inżynierem kontraktu

Fot. Piotr SIKORA

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz Sweco Polska podpisały umowę na pełnienie przez tę firmę funkcji inżyniera dla inwestycji pod nazwą: „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”. Kontrahent został wyłoniony w drodze przetargu, do którego zgłosiło się dziesięciu chętnych. Wcześniej ZMPSiŚ wybrał wykonawcę morskiej części terminalu instalacyjnego. To zadanie wykona firma PORR. ZMPSiŚ otrzymał 85 proc. dofinansowania do projektu z instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021 – 2027 (CEF 2). Całkowity koszt to 77,5 mln euro, a kwota dofinansowania – 65,9 mln euro.

(ek)