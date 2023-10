Najpięknieszy balkon i ogród ROD [GALERIA]

W kategorii Balkony jury przyznało 1 miejsce Wandzie i Tadeuszowi Słodkowiczom

Cały Szczecin w kwiatach - to nazwa konkursu doskonale znanego naszym Czytelnikom. Szczególnie tym, którzy są rozmiłowani w różnych formach ogrodnictwa. Niektórzy z uczestników konkursu towarzyszą nam przez wiele, wiele lat. Można wręcz powiedzieć, że tworzą go wraz z nami.

Uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji „Całego Szczecina w kwiatach” odbyło się w niedzielę (24.09) na terenie Centrum Ogrodniczego „Rajski Ogród” – jednego z partnerów naszego konkursu. Mieliśmy wówczas okazję osobiście spotkać się z wieloma z jego uczestników. A wcześniej przedstawialiśmy ich samych oraz ich dokonania na łamach naszej gazety.

Pisząc o nich wówczas nie wiedzieliśmy kto będzie zwycięzcą. O tym zdecydowało jury, naszym zadaniem było jedynie przedstawienie uczestników 49. edycji konkursu cieszącego się olbrzymim zainteresowaniem Czytelników „Kuriera”.

Pora na przybliżenie zwycięzców w poszczególnych kategoriach, których były cztery: Balkony, Ogrody działkowe, Ogrody przydomowe oraz Inne formy zagospodarowania terenu zielonego.

Dziś prezentujemy zwycięzców w kategorii Balkony oraz Ogródki ROD, a w jutrzejszym numerze Ogrody przydomowe oraz Inne formy zagospodarowania terenu zielonego.

W kategorii Balkony jury przyznało 1 miejsce Wandzie i Tadeuszowi Słodkowiczom. Mieszkanie z nagrodzonym balkonem mieści się na osiedlu Zawadzkiego-Klonowica, w budynku przy ul. Szafera.

Po raz pierwszy Tadeusz Słodkowicz wziął udział w konkursie „Cały Szczecin w Kwiatach” w roku 2012 – namówili go do tego sąsiedzi. Dostał wówczas wyróżnienie za debiut i II miejsce w kategorii Balkony. Aż do roku bieżącego balkon Państwa Słodkowiczów budził największe uznanie jury.

Podczas odbierania nagrody za rok 2023, Tadeusz Słodkowicz zwrócił uwagę, że w przyszłym roku konkurs odbędzie się po raz 50.

- Zrobię wszystko, aby mój balkon zdobył pierwsze miejsce. Mam na to rok, aby się przygotować. To będzie piękne zwieńczenie mojej pracy – zadeklarował Tadeusz Słodkowicz w imieniu swoim oraz żony Wandy.

W kategorii Ogródki ROD zwyciężyła Wioleta Wójcik. Jej ogród znajduje się na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy ul. Jordana w Dąbiu. We wrześniu minęło 15. lat od kiedy p. Wioleta posiada działkę, którą odkupiła od swojego znajomego.

Przez 15. lat działka zmieniała się i dziś pełni rolę działki rekreacyjnej oraz ogrodu warzywnego i kwiatowego. Jest też miejscem wypoczynku. Jest tam altana, pergola i nasadzenia.

Jednak działka to nie jedyne hobby pani Wiolety. Jest nim również gotowanie i szeroko jest znana jako „Kulinarna Wiola”. Swoje autorskie przepisy publikuje w sieci oraz w formie książek gdzie przedstawia swoje autorskie porady kulinarne. We wrześniu ukazała się jej kolejna książka pt. „Kulinarna Wiola. Domowy wyrób wędlin i kiełbas”.

Jedyne jej marzenie związane z działką to takie, aby działka się rozrosła. Umożliwi jej to m.in. wprowadzenie nowych nasadzeń oraz dekoracji.

Tegorocznymi partnerami naszego konkursu byli: Enea S.A. i Miasto Szczecin. Natomiast fundatorami nagród dla zwycięzców: Centrum Ogrodnicze „Rajski Ogród”, Fosfan S.A. a także Polski Związek Działkowców i Uzdrowisko Połczyn-Zdrój.©℗

Krzysztof ŻURAWSKI