Działkowcy świętowali na "Skarbówce" [GALERIA]

Fot. Tomasz TOKARZEWSKI

Szczudlarz z balonikami dla dzieci, grochówka, słodki poczęstunek i muzyka na żywo - to tylko część atrakcji, jakie w sobotę (9.09) przygotowano na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Skarbówka" w Szczecinie. Okazją były obchody Dnia Działkowca, zwieńczone przyznaniem odznaczeń, wyróżnień i pucharów.

- Świętujemy tutaj nieprzypadkowo, ponieważ ROD "Skarbówka" ma w Szczecinie najdłuższą tradycję. Ale pamiętajmy, że pierwszy ogród działkowy na ziemiach polskich powstał niemal 200 lat temu - w przyszłym roku będziemy świętować jubileusz - przypomniał Tadeusz Jarzębak, prezes szczecińskiego oddziału Polskiego Związku Działkowców. - Oczywiście nie funkcjonował w takiej formie, jak obecne ogrody działkowe. Ale warto zwrócić uwagę, że znaczenie ogrodów najbardziej widać w czasach kryzysowych: po I i II Wojnie Światowej, a w ostatnim czasie podczas pandemii.

Znaczenia ogrodów nie można bagatelizować, nie można ich bezkrytycznie likwidować nie tworząc w zamian innych. Jako przykład prezes Jarzębak podał województwo mazowieckie, gdzie wkrótce do likwidacji zostanie przeznaczonych kilkadziesiąt ROD. W zamian nie planuje się nowych. Tymczasem rola ROD to przede wszystkim zapewnienie wypoczynku i poprawa zdrowia, bez względu na czasy czy epokę.

- W okręgu szczecińskim ROD to 2478 ha - przypomniał prezes. - Ogrody funkcjonują dzięki wam wszystkim, którzy o nie dbają i je utrzymują. Ale to także wydatki na infrastrukturę - ogrodzenia, sieć energetyczną, nawodnienie i wiele innych elementów. To wydatki od kilkuset tysięcy do kilku milionów w skali roku.

Najbardziej zasłużeni działkowcy, zarówno ze "Skarbówki", jak i całego okręgu, otrzymali odznaczenia i wyróżnienia. Cała uroczystość przeplatana byłą muzyką na żywo i pokazami tanecznymi. ©℗

ToT