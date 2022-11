Wybieramy spektakl i artystę sezonu

Przed nami ostatnie dni głosowania w plebiscycie Bursztynowy Pierścień. Zachęcamy publiczność do oddawania głosów na ulubione spektakle i aktorów szczecińskich teatrów. Można to zrobić jedynie do najbliższego poniedziałku, 28 listopada.

Tydzień temu zaprezentowaliśmy artystów wybranych do finału za najlepsze kreacje aktorskie sezonu 2021/2022. Dziś opisujemy finałowe spektakle. Obie listy są wynikiem głosowania naszych Czytelników. Głosowanie trwa nadal. Teraz widzowie – za pomocą kuponów i SMS-ów – wybierają ostatecznych zwycięzców. Przedstawienia finałowe prezentujemy w kolejności alfabetycznej.

„Akompaniator” (reż. Zurab Pirveli)

Monodram w wykonaniu Olka Różanka prezentowany jest na scenie Willi Lentza. Spektakl ukazuje dążenia człowieka, który za wszelką cenę i rozmaitymi środkami stara się zyskać popularność. Zaczyna się tak: zamiast koncertu wielkiego gwiazdora na scenie pojawia się akompaniator… Sztuka obnaża współczesne zachowania społeczne oparte na pogoni za sensacją.

„Anna K.” (reż. Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz)

Spektakl przygotowany przez Teatr Nie Ma wystawiany jest na scenie przy ul. Szwoleżerów 18A. Tytułowa Anna K. mówi: „Ja jestem zawsze ta sama, ale we mnie jest druga i ja lękam się jej. Ona pokochała tamtego i ja chciałam cię znienawidzić, ale nie mogłam zapomnieć o tamtej, która była najpierw. Tamta to nie ja”.

„Chwila nieuwagi” (reż. i oprac. muz. Tomasz Obara)

Pełna zwrotów akcji farsa grana w Teatrze Polskim. Jej bohaterem jest neurotyczny i nudny księgowy, całkowicie oddany swojej pracy, uporządkowany i bez życia towarzyskiego. Wystarczy jednak tytułowa chwila nieuwagi, aby jego poukładane życie wywróciło się do góry nogami. Bohater wplątuje się w aferę z rosyjską mafią w tle. W jego mieszkaniu pojawia się tajemniczy nieznajomy, którego nie może się pozbyć, policja nie reaguje, a skromna dotychczas sekretarka staje się dość natarczywa…

„Dzikie łabędzie” (scen. i reż. Karolina Okurowska-Wabnic)

Spektakl dla najmłodszych widzów Teatru Lalek „Pleciuga” opowiada historię pięcioletniej Elizy. Dziewczynka czuje się osamotniona: Tata jest mało zainteresowany jej sprawami, macocha zła, a jedenastu jej braci nagle odeszło z domu bez słowa pożegnania. Eliza za wszelką cenę pragnie ich odnaleźć, więc wyrusza w wędrówkę. To uwspółcześniona, luźna adaptacja znanej baśni H.Ch. Andersena, która mówi o wytrwałości w dążeniu do celu, miłości, odwadze i uczuciach.

„Edukacja seksualna” (scen. i reż. Michał Buszewicz)

Wielobarwny spektakl Teatru Współczesnego. Porusza ważne, czasem tabuizowane, tematy. W sposób subtelny, choć bez ogródek, a chwilami zabawnie opowiada o pierwszych doświadczeniach seksualności. Dzielą się nimi różni bohaterowie. To przedstawienie odważne, lecz nieprzekraczające granicy dobrego smaku.

„My Fair Lady” (reż. Jakub Szydłowski)

Musical wystawiany na scenie Opery na Zamku. W rozśpiewanej i roztańczonej formie opowiada historię angielskiego egocentrycznego profesora Higginsa z punktu widzenia trzech kobiet: jego matki, gospodyni i uczennicy Elizy Doolittle. Spektakl utrzymany częściowo w realiach Londynu początku XX w. oparty jest na dramacie „Pigmalion” G.B. Shawa. Profesor zakłada się z przyjacielem, że w ciągu sześciu miesięcy biedną kwiaciarkę Elizę zamieni w damę. Uczy więc dziewczynę prawidłowej wymowy i towarzyskiej ogłady.

„My i krasnoludki” (reż. Magdalena Miklasz)

Przedstawienie Teatru Lalek „Pleciuga” to pełna humoru opowieść dla najmłodszych widzów. Mówi o sile wyobraźni w chwili zwątpienia i kryzysu. Ukazuje też pracę aktorów od kulis. Monotonne przygotowania do spektaklu „Sierotka Marysia i krasnoludki” zyskują nagle na atrakcyjności dzięki pojawieniu się niespodziewanych gości. Spektakl powstał na podstawie sztuki Jana Wilkowskiego.

„Odlot” (reż. Anna Augustynowicz)

Spektakl Teatru Współczesnego przedstawia historię pasażerek i pasażerów Sławnych Linii Lotniczych „Dawne Bohatery”, którzy wznoszą się w niebo. Nie jest on jednak tylko relacją z podniebnej podróży, lecz opowieścią o narodowym stanie ducha po katastrofie smoleńskiej i zbiorowych koszmarach z ostatnich lat. W sztuce przenikają się traumy narodowe i literatura poetów polskiego romantyzmu. Nowatorska forma opowieści wprowadza odbiorcę w przestrzeń teatru książki wyzwolonej z wszelkich konwencji, w duchu liberatury, w myśl nowego nurtu awangardy literackiej stworzonego przez Zenona Fajfera.

„Raz gdy chciałem być…” (reż. Michał Janicki)

Monodram w Teatrze Kameralnym – Wieczór Michała Janickiego, który występuje w podwójnej roli: autora i aktora. Spektakl inspirowany jest opowiadaniem „Raz gdy chciałem być…”. Ukazuje on współczesne realia miejscami zabawne, chwilami refleksyjne. To naszpikowana celnymi uwagami, czasem uszczypliwa krytyka dzisiejszego świata teatru, kina i telewizji.

„Wiarołomna” (reż. Hana Umeda)

Spektakl grany w Teatrze Współczesnym to autobiograficzne rozliczenie reżyserki Hany Umedy z doświadczeniem religijności ukształtowanej przez Ruch Rodzin Nazaretańskich. Ta wspólnota maryjna działająca w ramach Kościoła katolickiego kładzie szczególny nacisk na posłuszeństwo i mistyczne zjednoczenie z Bogiem. Spektakl-performance ukazuje problem utraty wiary, a co za tym idzie apostazji, czyli publicznego wystąpienia z Kościoła.

Co można zobaczyć?

Dwa spośród spektakli, które znalazły się w finale, można obejrzeć w ten weekend na scenach szczecińskich teatrów. W Teatrze Kameralnym w piątek 25 listopada zobaczyć można finałowy monodram Michała Janickiego „Raz gdy chciałem być…”. Przedstawienie dla dzieci „Dzikie łabędzie” oparte na motywach baśni H.Ch. Andersena w piątek 25 listopada i niedzielę 27 listopada będzie wystawiane w Teatrze Lalek „Pleciuga”.

Ostatnie chwile głosowania

W ciągu najbliższych dni widzowie za pomocą oddawanych przez siebie głosów wybiorą zwycięzców: aktorkę/aktora i spektakl. Głosować można do 28 listopada.

Jury natomiast nagrodzi zwycięzców w tych samych kategoriach oraz – zgodnie z tradycją i regulaminem – wręczy dwie dodatkowe nagrody: Srebrną Ostrogę dla wschodzącego talentu artystycznego oraz Wielką Nagrodę Jury.

W trwającym do poniedziałku finałowym etapie plebiscytu Bursztynowy Pierścień widzowie wybiorą swój ulubiony spektakl i artystę sezonu spośród grona finalistów. Prezentujemy dwie listy: 10 spektakli oraz 10 kreacji aktorek i aktorów. Każdy tytuł spektaklu i nazwisko aktora opatrzone są symbolem, który należy wpisać w treść SMS-a, a następnie wysłać pod numer 7248. Koszt jednej wiadomości – 2,46 zł z VAT-em.

Ponadto nasi Czytelnicy mogą głosować, wypełniając zamieszczony w „Kurierze” kupon, który można wrzucić do skrzynki umieszczonej na budynku przy wejściu do redakcji lub wysłać pocztą pod adres: „Kurier Szczeciński”, pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin.

Zwycięzcy – najlepszy spektakl i najlepszy odtwórca scenicznej kreacji – wybrani głosami Czytelników zostaną uhonorowani statuetkami Bursztynowy Pierścień. Uroczystość ich wręczenia odbędzie się podczas gali 5 grudnia. ©℗

Elżbieta KUBERA

SPEKTAKLE (SMS na numer 7248):

„Akompaniator“, Olek Różanek, reż. Zurab Pirveli (Willa Lentza w Szczecinie) BURSZTYN.1

„Anna K.“, reż. Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz (Teatr nieMa w Szczecinie) BURSZTYN.2

„Chwila nieuwagi“, Ian Ogilvy, tłum. Elżbieta Woźniak, reż. i oprac. muz. Tomasz Obara (Teatr Polski w Szczecinie) BURSZTYN.3

„Dzikie łabędzie“ na motywach H.Ch. Andersena, scen. i reż. Karolina Okurowska-Wabnic (Teatr Lalek „Pleciuga“ w Szczecinie) BURSZTYN.4

„Edukacja seksualna“, Michał Buszewicz, reż. Michał Buszewicz (Teatr Współczesny w Szczecinie) BURSZTYN.5

„My Fair Lady“, A.J. Lerner, F. Loewe, reż. Jakub Szydłowski (Opera na Zamku w Szczecinie) BURSZTYN.9

„My i krasnoludki“, Jan Wilkowski, reż. Magdalena Miklasz (Teatr Lalek „Pleciuga“ w Szczecinie) BURSZTYN.10

„Odlot“, Zenon Fajfer, reż. Anna Augustynowicz (Teatr Współczesny w Szczecinie) BURSZTYN.11

„Raz gdy chciałem być…“, Michał Janicki (Teatr Kameralny w Szczecinie) BURSZTYN.12

„Wiarołomna“, Weronika Murek, Hana Umeda, reż. Hana Umeda (Teatr Współczesny w Szczecinie) BURSZTYN.14

AKTORKI/AKTORZY (SMS na numer 7248):

Maja Bartlewska – gąsienica Zuza w „Motyla noga“ (Teatr Lalek „Pleciuga“) BURSZTYN.15

Anna Federowicz – Eliza Doolittle w „My Fair Lady“ (Opera na Zamku) BURSZTYN.19

Michał Janicki – „Raz gdy chciałem być…” (Teatr Kameralny) BURSZTYN.22

Patryk Kowalski – Mały Książę w „Mały Książę“ (Opera na Zamku) BURSZTYN.24

Krystyna Maksymowicz - dziewczynka z depresją w „Spartakus. Miłość w czasach zarazy“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.26

Wiesław Orłowski – Alfred Doolittle w „My Fair Lady“ (Opera na Zamku) BURSZTYN.27

Olek Różanek – akompaniator w „Akompaniator“ (Willa Lentza) BURSZTYN.30

Ewa Sobiech – Pasionaria 1 w „La Pasionaria” (Teatr Współczesny) BURSZTYN.31

Adrianna Szymańska – Incuba/Panna, Gibbons (Edna) w „Chwila nieuwagi“ (Teatr Polski) BURSZTYN.32

Helena Urbańska – pielęgniarka w „Spartakus. Miłość w czasach zarazy“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.34