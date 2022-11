Plebiscyt teatralny Bursztynowy Pierścień – drugi etap. Kto otrzyma wyjątkową statuetkę?

Jeszcze tylko do 28 listopada widzowie mogą głosować na ulubiony spektakl i wyjątkową rolę aktorską minionego sezonu artystycznego. Do wyboru jest dziesięć finałowych przedstawień i taka sama liczba kreacji aktorskich. Czytelnicy „Kuriera Szczecińskiego” wybrali je swoimi głosami.

Przypomnijmy, w konkursie Bursztynowy Pierścień przyznawane są nagrody publiczności oraz nagrody jury. W obecnej edycji widzowie wybrali 10 finałowych spektakli i 10 wyjątkowych kreacji aktorek/aktorów. Listy finalistów w obu kategoriach prezentujemy poniżej. Jednocześnie w kolejności alfabetycznej przedstawiamy sylwetki artystów, odtwórców najlepszych – zdaniem naszych Czytelników – ról teatralnych sezonu 2021/2022.

Maja Bartlewska – odtwórczyni roli gąsienicy Zuzy w spektaklu „Motyla noga” Teatru Lalek „Pleciuga”

Absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie Filia we Wrocławiu (rok ukończenia 2018).

W „Pleciudze” od sierpnia 2017 r. Debiutowała w roli Cosia w spektaklu Ireneusza Maciejewskiego pt. „Kim jestem?”.

Zagrała m.in. w spektaklach „Seed:Śnieżyca”, „Nienauczalni”, „Orkiestra świata, czyli bajki leśnej szajki”, „Tu rządzą lalki”, „Matylda mierzy wysoko”, „Strach się bać”, „Ballada Szczecińska”, „Czerwony Kapturek”. Wspólnie z Martą Łągiewką wyreżyserowała spektakl dla najmłodszych widzów – „Przebieranki”.

Anna Federowicz – odtwórczyni roli Elizy Doolittle w musicalu „My Fair Lady” Opery na Zamku

Absolwentka studiów I stopnia Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz studiów II stopnia (dyplom z wyróżnieniem) Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie śpiewu prof. dr hab. Małgorzaty Greli. Jej debiutem operowym była rola Anniny w spektaklu „La Traviata” Giuseppe Verdiego w Operze Nova w Bydgoszczy. Wystąpiła jako Adina w „Napoju miłosnym”, a także w Teatrze Muzycznym w Poznaniu jako Górska-Paderewska w musicalu „Virtuoso” oraz Lali w „Kombinacie”. Występuje na scenach koncertowych w kraju i za granicą, gdzie wykonuje różnorodny repertuar, także można ją usłyszeć w filmach.

Michał Janicki – twórca i odtwórca monodramu „Raz gdy chciałem być…” w Teatrze Kameralnym

Ukończył 4-letnie Studio Wokalno-Aktorskie w Teatrze Muzycznym w Gdyni, pod dyr. Jerzego Gruzy. Uczeń Henryka Bisty i Małgorzaty Ząbkowskiej. Zadebiutował w roku 1988 na deskach Małej Sceny Teatru Muzycznego rolą Bohatera w spektaklu „Kartoteka” T. Różewicza. Związany z teatrem im. Wilama Horzycy w Toruniu, a także ze szczecińskim Teatrem Polskim, w którym zagrał wiodące role m.in. w spektaklach: „Czarna komedia”, „Ławeczka”, „Pensjonat Pana Bielańskiego”, „Kolacja dla głupca”, „Mayday”, „Pornograf”, „Pod dachami Paryża”, „Pijacy”, „Oni”, „Dymny”, „Piaf”. Dyrektor Artystyczny Teatru Kameralnego Szczecińskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, gdzie wystąpił w wielu spektaklach współczesnych dramaturgów – od Sławomira Mrożka po Janusza Głowackiego.

Patryk Kowalski – odtwórca roli tytułowej w spektaklu baletowym „Mały Książę” w Operze na Zamku

Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Baletową im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu w 2010 r., ale jeszcze przed jej ukończeniem występował w licznych spektaklach Opery Śląskiej, Gliwickiego Teatru Muzycznego oraz Opery na Zamku w Szczecinie („Córka źle strzeżona”), z którą związany jest od 2010 r., a od 2019 r. występuje jako solista. W spektaklach baletowych: „Dziadek do orzechów”, „Odcienie namiętności”, „Ngoma – tańczący słoń”, „Ogniwa”, „Dzieje grzechu”, „Dzieci z dworca ZOO”, „Polowanie na czarownice”, „Alicja w Krainie Czarów”, „Świecie dziwny /Coming Together”, „Wizje Miłości / Mity”. Jako tancerz wystąpił także w wielu operach, operetkach i musicalach.

Krystyna Maksymowicz – odtwórczyni roli dziewczynki z depresją w spektaklu „Spartakus. Miłość w czasach zarazy” w Teatrze Współczesnym

Absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, oddziału we Wrocławiu (1987). Debiutowała jeszcze w trakcie studiów na deskach Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu rolą Marcjanny w „Zdziczeniu obyczajów pośmiertnych”. W Teatrze Współczesnym od 1998 roku – jej pierwsza rola to Córka w „Powrocie skazańca” w reżyserii Anny Augustynowicz. Zagrała w wielu spektaklach tego teatru. Obecnie, poza nominowanym, gra w przedstawieniach: „Mbambo”, „Beckomberga”, „Ania z Zielonego Wzgórza”, „Smaki i dotyki”.

Wiesław Orłowski – odtwórca roli Alfreda Doolittle w musicalu „My Fair Lady” Opery na Zamku

Absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Zadebiutował rolą Sir Hugo Evansa w „Figlach kobiet” w Teatrze Współczesnym w Szczecinie. Aktor wszechstronny, a także śpiewak-solista. Związany podczas swej drogi zawodowej z różnorodnymi scenami: Teatrem Współczesnym, Teatrem Polskim, Teatrem Krypta i Piwnicą przy Krypcie. Widzowie Teatru Współczesnego mają okazję oglądać go w spektaklach: „Pan Tadeusz”, „Dobry wieczór Fogg”, „Kaspar Hauser”.

Olek Różanek – odtwórca roli tytułowej w monodramie „Akompaniator” na scenie Willi Lentza

Absolwent Liceum Plastycznego i Katedry Edukacji Artystycznej na Uniwersytecie Szczecińskim. Zadebiutował na deskach teatralnych w duodramie „Fumum Vendere” szczecińskiego Teatru Lalek „Pleciuga” wraz z łódzkim Teatrem Nowym im. K. Dejmka i Białostockim Teatrem Lalek. Występował w przedstawieniu „Pinokio” w Teatrze Lalki i Aktora Pinokio w Łodzi. Od 2013 r. gościnnie w Teatrze Polskim grał w spektaklach: „Rosyjska Noc”, „Magia Obłoków”. Od 2017 r. na stałe w zespole artystycznym tego teatru. Pisze piosenki do spektakli i nie tylko oraz jest ich wykonawcą. Współtworzy grupę Chorzy, z którą wydał cztery autorskie płyty i realizuje festiwal muzyczny Akustyczeń.

Ewa Sobiech – odtwórczyni roli Pasionarii 1 w spektaklu „La Pasionaria” w Teatrze Współczesnym

Początek jej pracy artystycznej przypada na 1978 rok. Egzamin eksternistyczny aktora dramatycznego zdała w Teatrze im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze, w którym pracowała do 1987 roku. Od 1996 roku pracuje w Teatrze Współczesnym w Szczecinie, gdzie zadebiutowała rolą Pani Robak w spektaklu „Moja wątroba jest bez sensu albo zagłada ludu” w reżyserii Anny Augustynowicz. Wystąpiła w wielu przedstawieniach tego teatru, m.in. „Da Vinci miał rację”, „Samobójca”. Obecnie zobaczyć ją można w spektaklach: „Edukacja seksualna”, „Beckomberga”.

Adrianna Szymańska – odtwórczyni ról Incuby/Pannay, Gibbons (Edny) w spektaklu „Chwila nieuwagi” w Teatrze Polskim

Ukończyła Studium Wokalno-Aktorskie przy Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Występowała na deskach gdyńskich scen: Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej, Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza, Teatru Stajnia Pegaza. W latach 2008 – 2014 była aktorką Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim. Zagrała w spektaklach: „Mayday”, „Miki Mister DJ”, „Romeo i Julia”, „Calineczka”, „Matki”, „Pijacy”, „Tartuffe albo szalbierz”, „Sen nocy letniej”, „Dymny”, „Opera za trzy grosze”, „Wszystko już było”. Od 2014 r. w zespole Teatru Polskiego, współpracuje także z Teatrem Kameralnym.

Helena Urbańska – odtwórczyni roli pielęgniarki w spektaklu „Spartakus. Miłość w czasach zarazy” w Teatrze Współczesnym

Obecnie jest w trakcie pisania pracy magisterskiej na Wydziale Aktorskim w Akademii Teatralnej w Warszawie. Współtwórczyni podcastu „Lesbijski SOR”. Współpracowała m.in. z: Teatrem 21, TR Warszawa, Teatrem Powszechnym w Warszawie, Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru. Urodzona na warszawskim Ursynowie. Trochę rapuje, trochę gra w szachy, trochę lubi gotować i kocha psy. Marzy jej się główna rola w dobrym serialu kryminalnym. Poza spektaklem nominowanym gra w przedstawieniu „Edukacja seksualna” Teatru Współczesnego.

W ciągu najbliższych 10 dni widzowie za pomocą oddawanych przez siebie głosów wybiorą zwycięzców: aktorkę/aktora i spektakl. Jury natomiast nagrodzi zwycięzców w tych samych kategoriach, a jednocześnie – zgodnie z tradycją i regulaminem – wręczy dwie dodatkowe nagrody: Srebrną Ostrogę dla wschodzącego talentu artystycznego oraz Wielką Nagrodę Jury.

W trwającym obecnie drugim etapie plebiscytu Bursztynowy Pierścień widzowie wybiorą swój ulubiony spektakl i artystę sezonu spośród grona finalistów. Prezentujemy dwie listy: 10 spektakli oraz 10 kreacji aktorek i aktorów. Każdy tytuł spektaklu i nazwisko aktora opatrzone są symbolem, który należy wpisać w treść SMS-a, a następnie wysłać pod numer 7248. Koszt jednej wiadomości – 2,46 zł z VAT-em.

Ponadto nasi Czytelnicy mogą głosować, wypełniając zamieszczony w „Kurierze” kupon. Należy go wypełnić i wrzucić do skrzynki umieszczonej na budynku przy wejściu do redakcji lub wysłać pocztą na adres: „Kurier Szczeciński”, pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin.

Zwycięzcy – najlepszy spektakl i najlepszy odtwórca scenicznej kreacji – wybrani głosami Czytelników zostaną uhonorowani statuetkami Bursztynowy Pierścień. Uroczystość ich wręczenia odbędzie się podczas gali 5 grudnia. ©℗

Elżbieta KUBERA

SPEKTAKLE (SMS na numer 7248):

„Akompaniator“, Olek Różanek, reż. Zurab Pirveli (Willa Lentza w Szczecinie) BURSZTYN.1

„Anna K.“, reż. Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz (Teatr nieMa w Szczecinie) BURSZTYN.2

„Chwila nieuwagi“, Ian Ogilvy, tłum. Elżbieta Woźniak, reż. i oprac. muz. Tomasz Obara (Teatr Polski w Szczecinie) BURSZTYN.3

„Dzikie łabędzie“ na motywach H.Ch. Andersena, scen. i reż. Karolina Okurowska-Wabnic (Teatr Lalek „Pleciuga“ w Szczecinie) BURSZTYN.4

„Edukacja seksualna“, Michał Buszewicz, reż. Michał Buszewicz (Teatr Współczesny w Szczecinie) BURSZTYN.5

„My Fair Lady“, A.J. Lerner, F. Loewe, reż. Jakub Szydłowski (Opera na Zamku w Szczecinie) BURSZTYN.9

„My i krasnoludki“, Jan Wilkowski, reż. Magdalena Miklasz (Teatr Lalek „Pleciuga“ w Szczecinie) BURSZTYN.10

„Odlot“, Zenon Fajfer, reż. Anna Augustynowicz (Teatr Współczesny w Szczecinie) BURSZTYN.11

„Raz gdy chciałem być…“, Michał Janicki (Teatr Kameralny w Szczecinie) BURSZTYN.12

„Wiarołomna“, Weronika Murek, Hana Umeda, reż. Hana Umeda (Teatr Współczesny w Szczecinie) BURSZTYN.14

AKTORKI/AKTORZY (SMS na numer 7248):

Maja Bartlewska – gąsienica Zuza w „Motyla noga“ (Teatr Lalek „Pleciuga“) BURSZTYN.15

Anna Federowicz – Eliza Doolittle w „My Fair Lady“ (Opera na Zamku) BURSZTYN.19

Michał Janicki – „Raz gdy chciałem być…” (Teatr Kameralny) BURSZTYN.22

Patryk Kowalski – Mały Książę w „Mały Książę“ (Opera na Zamku) BURSZTYN.24

Krystyna Maksymowicz - dziewczynka z depresją w „Spartakus. Miłość w czasach zarazy“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.26

Wiesław Orłowski – Alfred Doolittle w „My Fair Lady“ (Opera na Zamku) BURSZTYN.27

Olek Różanek – akompaniator w „Akompaniator“ (Willa Lentza) BURSZTYN.30

Ewa Sobiech – Pasionaria 1 w „La Pasionaria” (Teatr Współczesny) BURSZTYN.31

Adrianna Szymańska – Incuba/Panna, Gibbons (Edna) w „Chwila nieuwagi“ (Teatr Polski) BURSZTYN.32

Helena Urbańska – pielęgniarka w „Spartakus. Miłość w czasach zarazy“ (Teatr Współczesny) BURSZTYN.34