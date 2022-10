Rozsławiał życie mieszkańców

Drogi Jubilacie „Kurierku”, jestem dumna, że mogę śledzić-czytać przez tyle lat ciekawe artykuły przedstawiające wiadomości z każdej dziedziny życia społecznego miasta i regionu, które wzbogacają moje zainteresowania. Nie muszę sięgać po inną prasę, gdyż w „Kurierze” są również wiadomości z Polski i świata.

Wspomnę o pewnym wydarzeniu z sierp­nia 1980 roku (30.08), kiedy podpisywano „Porozumienia sierpniowe” w Stoczni Szczecińskiej. Stałam przed kioskiem Ruchu kilka godzin wraz z rzeszą mieszkańców po „Kurierek” – od 17 do około 22.30, uff!!! jest, krzyknęłam wówczas i mam ten numer (między innymi) do dzisiaj.

Mam również swój skromny wkład w „wypełnianie” stron. Kiedy z okazji 52. rocznicy w magazynie 2–4.05.1997 roku ukazał się artykuł o konkursie „Szczecin z rodzinnych albumów”, natychmiast odpowiedziałam, wysyłając ze swojej bogatej kolekcji zdjęcia, które były zamieszczane w każdym magazynie, konkurs miał trwać do jesieni. Redakcja jednak była „zasypywana” zdjęciami od mieszkańców, więc trwał do końca 2004 roku. Zespół pod wodzą pana Ławrynowicza rozsławiał dzięki zdjęciom z opisami w poczytnym „Kurierze” życie i samych mieszkańców. Oczywiście były nagrody miesiąca i roku, miałam honor i zaszczyt być laureatką. W mojej rodzinie od rodziców po obecnie wnuki jesteśmy żywo zainteresowani czytaniem „Kuriera”. W ciągu tych 77 lat utożsamiałam się z moją „encyklopedią” wiedzy codziennej, a każdy, jeśli jeszcze chce, może wybrać sobie tematy, które go interesują. Myślę, że młode pokolenie żyje trochę inaczej, to zrozumiałe, że przekaz elektroniczny jest na czasie, ale ufam, że pamięć i zainteresowanie naszym „Kurierem” będzie trwało, czego życzę Redakcji i Czytelnikom.

Pozdrawiam i życzę dalszych Jubileuszy

Z poważaniem Romana Jabłonowska

Dedykuję jubileuszowo tango Henryka Piotrowskiego Szczecińska wiosna z konkursu „Kuriera” Sami komponujemy piosenki:

A gdy szczecińskie magnolie zakwitną

I zazieleni się miasto jak sad

Z morskim wiatrem

Pieśń przepłynie

O dziewczynie

Co w Szczecinie

Czeka mnie.

Ref. Szczecińską wiosną

Zakochani pod rękę,

Pójdziemy kasztanową ale

Szczecińską wiosnę

Przywitamy piosenką.

Radosną wiosnę,

Jak radosny nasz wiek.

I przyjdzie miłość wiosenna, złocista,

I ramionami otoczy mój świat,

Ponad portem

W ciche noce

Zamigoce

Tysiąc srebrnych,

Jasnych gwiazd.

Ref. Szczecińską wiosną…



PS Specjalne pozdrowienia dla Pana Janusza Ławrynowicza